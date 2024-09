Festival do Cinema Universitário: lançando novo prêmio LGBTFlix este ano em Niterói - Divulgação

Publicado 05/09/2024 17:03

Niterói - Em uma parceria inédita, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário (FBCU) e o VoteLGBT anunciam a criação do Prêmio LGBTFlix, voltado para reconhecer e potencializar a produção audiovisual de temática LGBT+ no Brasil. O prêmio será entregue durante a 22ª edição do festival, que acontece até dia 6 de setembro, em Niterói, RJ. A premiação para a equipe realizadora vencedora acontecerá na culminância do festival.

A parceria entre o VoteLGBT e o FBCU surge como uma contribuição para o fortalecimento da representatividade LGBT+ no audiovisual brasileiro. Além de exibir no LGBTFlix obras produzidas em universidades referência em todo o país, o festival promoverá um debate especial no dia 6 de setembro, com a presença de Igor Pinheiro, vice-diretor do VoteLGBT que discutirá com realizadores os impactos da presença de pessoas e temáticas LGBT+ no desenvolvimento de projetos audiovisuais.

Desde seu lançamento em 2020, o LGBTFlix, tem se destacado como uma vitrine para as produções audiovisuais LGBT+, conectando essas obras a um público ávido por narrativas que reflitam suas vivências e lutas. Com quase um milhão de espectadores alcançados, a plataforma se consolida como um importante espaço de expressão e visibilidade para a comunidade LGBT+.

"O Prêmio LGBTFlix é mais um passo em nossa missão de visibilizar as narrativas LGBT+, fortalecendo o espaço para nossas histórias na cultura brasileira," afirma a direção do LGBTFlix. "Acreditamos que o audiovisual é uma ferramenta crucial para a transformação social, e essa parceria com o FBCU reforça nosso compromisso em apoiar obras que reflitam a diversidade da nossa sociedade."

O Festival Brasileiro de Cinema Universitário, criado em 1995, é o primeiro festival de cinema universitário do país, e ao longo de suas edições, se firmou como um espaço de celebração da criatividade e inovação no audiovisual universitário. A edição de 2024 inova com a inclusão do Prêmio LGBTFlix, que incentivará ainda mais produções que abordem as realidades e imaginários das comunidades LGBT+.