Cris Gomes e Natalia Antonie: nova edição do Clube do VinhoDivulgação

Publicado 06/09/2024 10:29

Niterói - O próximo encontro do Clube do Vinho - Só Para Elas, dia 9 de setembro, às 19h30, no Olimpo, terá uma conversa sobre "Como se posicionar no mercado competitivo do design e da arquitetura". As convidadas são a arquiteta Cristiane Gomes e a designer de interiores Natália Antoine, sócias do Studio NC Arquitetura. O encontro em Charitas dessa vez será excepcionalmente aberto para homens e mulheres.

Conhecedora dos mercados da construção e da decoração em Niterói, a organizadora do Clube do Vinho, Cacau Dias, explica que Cris Gomes e Natália Antoine são as profissionais ideais para participarem da roda de conversa dedicada ao tema. “Além de competentes, elas são muito bem informadas e antenadas sobre tudo o que acontece nesse setor. Têm dicas importantes para quem está chegando”, diz Cacau.

A nova edição Clube do Vinho - Só Para Elas terá mais uma vez o menu do restaurante incluso. As reservas para o encontro podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000, com a equipe Cacau Dias. O Olimpo fica na Estação Hidroviária de Charitas, em Niterói.