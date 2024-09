Choro no Coreto: evento gratuito tem Bia Bedran como convidada - Divulgação

Choro no Coreto: evento gratuito tem Bia Bedran como convidadaDivulgação

Publicado 05/09/2024 18:21

Niterói - O grupo Gafieira Araribóia é quem se apresenta neste domingo, de graça, e convida Bia Bedran, Gabriel Policarpo e Lucas Cypriano para fazerem uma apresentação multicultural no Circuito de Rodas de Choro de Niterói, a partir das 11h, no Coreto do Campo de São Bento.



O Gafieira Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo musical de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira, podendo, assim, fazer shows voltados para o choro, o samba, o forró, entre outros. O grupo é formado por Daniel Karin, Maico Lopes, Rogério Souza, Tiago do Bandolim e Whatson Cardozo.



Bia Bedran



Foi integrante do Quintal Teatro Infantil e do grupo musical Bloco da Palhoça, além de realizar trabalhos para a televisão, entre os quais os programas Canta Conto e Baleia Verde na TV Brasil (Canal 2 do Rio) e O Lá vem História, na TV Cultura de São Paulo. Recebeu diversos prêmios ligados à música e ao teatro ao longo de toda sua vida, numa carreira de sucesso que completou 50 anos de profissão em 2023, participando ativamente da infância de várias gerações, educando, permeando sonhos e estimulando a criatividade de crianças do Brasil inteiro.



Gabriel Policarpo



Referência no mundo do samba, o músico, arranjador e educador, Gabriel Policarpo, destaca-se pela maneira criativa e virtuosa de tocar o repique. Aos 13 anos, entrou para escola do seu bairro em Niterói, a G.R.E.S Unidos do Viradouro, e logo assumiu o lugar de 1o repique e solista da escola. Em 2015 compôs a comissão de mestres de bateria para o grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro. Ao lado de Bernardo Aguiar, criou o Pandeiro Repique Duo (PRD), trabalho que completou 10 anos em 2019 e coloca lado a lado esses dois instrumentos típicos da alma carioca.



Lucas Cypriano

Jovem pianista niteroiense radicado em Nova Iorque há três anos. Já fez performances em espaços que vão desde o Circo Voador até o Mynton’s Jazz Club, e dividiu o palco com artistas como Letieres Leite, Nelson Angelo, Sylvio Fraga e Thiago Amud. Lucas dedica a sua pesquisa a música criativa e improvisada, com raízes que estão tanto na música brasileira como no Jazz norte americano. Além de pianista, também é compositor, arranjador e acordeonista, e está concluindo sua graduação no City College of New York.



SERVIÇO



Evento: Gafieira Araribóia convida Bia Bedran, Gabriel Policarpo e Lucas Cypriano

Data: 08 de setembro (domingo)

Horário: 11 horas

Classificação etária: Livre

Local: Coreto do Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí