Casarão no Fonseca: obras para Centro Cultural na Zona Norte - Divulgação

Publicado 05/09/2024 18:41

Niterói - Já começaram as obras do Centro Cultural da Zona Norte, no antigo casarão localizado na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói. Os trabalhos, sob responsabilidade da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), vão restaurar o imóvel principal e seus dois anexos, que abrigarão as instalações do novo equipamento, uma área construída de 2.134 m².

Neste momento, já foram instalados o canteiro de obras e os andaimes que darão apoio aos trabalhos, e as equipes realizam uma limpeza geral em todo o terreno e no próprio casarão, antes do início da fase de restauração propriamente dita.

De acordo com o projeto, no térreo haverá uma sala de recepção, hall com escada para o 1º pavimento, biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, espaço para coworking, corredor expositivo e varandas. O espaço abrigará, também, um salão com móveis originais da casa, salas multiuso, varandas e corredores de circulação.

Os anexos oferecerão espaços de acesso ao Casarão, áreas molhadas e locais para apresentações, incluindo um hall de circulação, banheiros, copa, vestiários, camarins, coxias e uma sala de reuniões. O projeto prevê a manutenção da proposta original dos revestimentos do imóvel, com a utilização de materiais renovados, garantindo similaridade, segurança, durabilidade e usabilidade dos espaços.

As paredes receberão pintura acrílica, os adornos serão restaurados ou renovados, conforme necessário, e o piso continuará com revestimento em parquet. Algumas áreas terão piso laminado moderno, devido ao estado precário do atual. As esquadrias passarão por reparos, incluindo a reposição de painéis de vidro e ferragens. Os vitrais também serão restaurados.

Com um investimento de R$ 16,8 milhões, a previsão de conclusão das obras é para 12 meses, a contar a partir da ordem de início, publicada em 24 de julho de 2024.