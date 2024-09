Akon Dance: apresentação gratuita no Luauzinho este final de semana - Divulgação

Publicado 06/09/2024 10:39

Niterói - Neste final de semana, nos dias 07 e 08 de setembro, a cidade tem dose dupla de Luauzinho, às 16h na Praia de Icaraí. No sábado, o Teatro de Bolso apresenta o espetáculo “Amor de Circo” e no domingo é a vez do grupo Ako Dance se apresentar e da banda Pequenos Acordes animar a criançada.

Amor de Circo

"Amor de Circo" narra a encantadora jornada dos irmãos palhaços Arquimedes e Arquibaldo, que sonham em deixar o pequeno circo do interior para conquistar o estrelato na cidade grande. Junto com Mariazinha e Adelaide, eles enfrentam desafios e descobrem o verdadeiro significado de amizade e perseverança.



Através de canções populares como "Ciranda, Cirandinha", "Terezinha de Jesus" e "O Cravo e a Rosa", a peça resgata a magia das brincadeiras tradicionais brasileiras, proporcionando uma experiência nostálgica e envolvente para o público de todas as idades.



Ficha Técnica:



Elenco: Iris Santos, Gilberto Felix, Thiago Murro e Marcele Camara

Direção: Anderson Oliveira



Ako Dance



A Ako Dance foi fundada pela prof e bailarina Karla Oliveira no ano de 1993 , com o objetivo de descobrir talentos e aprimorar a arte da dança. De lá pra cá são inúmeras premiações nacionais e internacionais , intercâmbio cultural na Escola Alvin Aile em NY , alunos projetados no meio artístico.



Já participou de eventos como, Rock In Rio, Dançou nos Palcos da Disney entre outros. O grupo também tem um projeto onde dá bolsa para alunos talentosos que estejam dispostos a ampliar seus estudos na dança e alavancar na carreira.



Pequenos Acordes



A banda é uma experiência musical envolvente e divertida para crianças de todas as idades. Combiando uma variedade de ritmos e linguagens artísticas, como contação de histórias, e até mesmo mágica, fazendo um espetáculo interativo e cativante.



Com músicas contagiantes e letras educativas, pequenos acordes criam um ambiente acolhedor, onde as crianças são convidadas a participar ativamente, cantando, dançando e interagindo com a música. Cada apresentação é uma experiência única, repleta de alegrias e descobertas.

SERVIÇO



Evento: Luauzinho



Atração: Teatro de Bolso - “Amor de Circo”

Data: 07/09/24

Horário: 16h às 19h (duração de todo o evento)

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)



Atração: Ako Dance (Academia de Dança Karla Oliveira) e Pequenos Acordes

Data: 08/09/24

Horário: 16h às 19h (duração de todo o evento)

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)