Sergio Mendes: de Icaraí para o mundoReprodução

Publicado 06/09/2024 13:07

Niterói - O grande músico niteroiense Sérgio Santos Mendes, nascido em 11 de fevereiro de 1941, morreu em Los Angeles neste dia 6 de setembro de 2024. Niterói chora sua perda, já que Mendes é grande referência da música. Mundialmente conhecido, atuou na difusão da bossa nova, do samba e da MPB. Conquistou 1 Grammy, 2 Grammy Latino, foi indicado ao Oscar de melhor canção original e é o recordista brasileiro de ingressos na Billboard Hot 100.



Sérgio Mendes começou com o Sexteto Bossa Rio, gravando o disco Dance Moderno em 1961. Viajando pela Europa e pelos Estados Unidos, gravou vários álbuns com Cannonball Adderley e Herbie Mann, chegando a tocar no Carnegie Hall. Mudou-se para os EUA em 1964 e produziu dois álbuns sob o nome de Brasil '64, com a Capitol Records e a Atlantic Records. Foi nos Estados Unidos que começou o grupo Sérgio Mendes & Brasil 66, alcançando sucesso ao lançar a canção "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, em versão Bossa Nova.



Passou longo tempo no ostracismo, lançando discos que tiveram pouco sucesso comercial. Seu reencontro com o grande público se deu em 1984, com o lançamento do disco e sucesso Never Gonna Let You Go, chegando a quarto lugar nas paradas. Pouco depois lançou o álbum Confetti, contendo entre outras músicas "Olympia", feita para as Olimpíadas de 1984 em Los Angeles.



Nos anos 90, criou a banda Brasil 99, com a qual gravou o disco Brasileiro, que, além de levá-lo de volta às paradas de sucesso, rendeu-lhe o Grammy de 1993 na categoria World Music. Tem mais de trinta discos lançados, e o mais recente deles conta com participações especiais de, entre outros, Stevie Wonder e Black Eyed Peas.

NOTA DA PREFEITURA

O Prefeito de Niterói, Axel Grael, vai decretar luto oficial em razão da morte do astro da música Sérgio Mendes, aos 83 anos. Nascido em Niterói, o artista foi reconhecido internacionalmente e deixa um legado de difusão da música brasileira pelo mundo. Sérgio Mendes colecionou prêmios: foi vencedor de um Grammy e de dois Grammys Latinos, além de ter sido indicado ao Oscar em 2012 pela canção Real in Rio, composta para o filme de animação “Rio”. O artista morreu em Los Angeles.