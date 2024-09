Desfile de 7 de Setembro: na Avenida Amaral Peixoto - Bruno Eduardo Alves

Desfile de 7 de Setembro: na Avenida Amaral PeixotoBruno Eduardo Alves

Publicado 06/09/2024 19:14

Niterói - O tradicional desfile de 7 de setembro de Niterói terá a participação especial da Guarda Mirim. Os pequenos e pequenas vão desfilar com o uniforme da Guarda Civil Municipal para celebrar a Independência do Brasil, na tradicional parada da Avenida Ernani do Amaral Peixoto. O Pelotão Mirim deve desfilar com cerca de 80 crianças.

Os pequenos Guardas partirão com a tropa a partir das 9h30, na região próxima ao Colégio Liceu Nilo Peçanha. Este ano, a novidade é a participação da 1a Banda de música da tropa. Jovens e crianças entrarão pela primeira vez tocando bumbo, tarol e lira, cantando e encantando a todos.

O Projeto Sócio Educativo Guarda Mirim de Niterói contempla aos participantes aulas de música, educação física, jiu-jitsu, informática, passeios e muitas outras atividades. O projeto da Academia da Guarda possui 03 turmas e as atividades são divididas pelas faixas etárias: GM01, de 0 a 6 anos: GM02, de 07 a 11 anos: GM 03 de 12 a 17 anos.

O Grupo Guarda Mirim de Niterói tem hoje cerca de 80 crianças e jovens entre dois e 17 anos que participam de um trabalho socioeducativo voluntário ministrado por guardas municipais. O grupo existe há cerca de cseis anos e atualmente oferece, de forma gratuita, atividades educativas, recreação e jiu-jitsu, no complexo esportivo do Barreto.

Desfile Guarda Civil Municipal - Além da garotada, a Guarda Civil Municipal participará do desfile Cívico. Diversas coordenadorias estarão representadas na Amaral Peixoto dentre Elas: Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) , Patrulha Escolar , Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) , Coordenadoria de Trânsito (CT) e Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS).

A Guarda também desfilará com motos, viaturas e quadriciclos.