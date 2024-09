Niterói: trânsito alterado devido ao feriado de 7 de Setembro - Reprodução

Niterói: trânsito alterado devido ao feriado de 7 de SetembroReprodução

Publicado 06/09/2024 13:48

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, preparou um esquema de trânsito para os desfiles cívicos deste sábado, 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência do Brasil. Algumas ruas do Centro serão interditadas ao tráfego a partir das 4h do sábado (7). Também haverá desvio de rotas de ônibus e proibição de estacionamento em vias, desde 21h desta sexta-feira (6).

As interdições começam no sábado (7), das 6h às 13h, nas seguintes vias: Av. Jansen de Mello, (pista sentido Icaraí); Av. Marquês do Paraná (sentido Icaraí); Av. Ernani do Amaral Peixoto; R. Cel. Gomes Machado (trecho entre a R. Visc. de Sepetiba e a Av. Marquês do Paraná); R. Evaristo da Veiga; R. Senador Nabuco; R. Marquês de Olinda (entre a R. Eusébio de Queirós e a R. Cel. Gomes Machado). Todos os acessos a esses trechos estarão bloqueados durante o tempo de interdição.

O tráfego de veículos será fechado em uma faixa de rolamento no lado direito de circulação de veículos da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente à Câmara Municipal, no sábado (7), das 4h às 6h, para a montagem da estrutura de palco.

Durante o período de preparação e desfiles, haverá desvio do fluxo de trânsito. Os veículos oriundos da Zona Sul, se dirigirão ao Centro por meio de desvio, pegando o Ponto Cem Réis através da R. São Lourenço e R. Benjamin Constant até a Av. Feliciano Sodré. Os veículos oriundos de Icaraí e outros bairros com passagem pelo Ingá e Centro com destino à Alameda poderão acessar a Av. Feliciano Sodré, a partir da Av. Rio Branco.

Os ônibus que se dirigem à Zona Sul serão desviados pela Av. Marquês do Paraná, para a Av. Feliciano Sodré e para a R. Marquês de Caxias, respectivamente, para que os mesmos acessem a Av. Visconde do Rio Branco, retornem no Terminal Sul e acessem a R. da Conceição. Os coletivos que trafegam na R. Mal. Deodoro passarão pela Av. Feliciano Sodré. Os veículos de passeio serão alternados da R. Marechal Deodoro para a R. Saldanha Marinho.



Estacionamento

O estacionamento de veículos está proibido na Rua Marquês de Caxias - no trecho entre a Rua Visconde de Itaboraí e Av. Rio Branco – a partir de 21h desta sexta-feira (6), até 13h do sábado (7). A Av. Ernani do Amaral Peixoto também terá estacionamento proibido no lado direito de circulação de veículos, nos trechos onde há permissão para montagem das estruturas em frente à Câmara Municipal e o gradeamento da Av. Ernani do Amaral Peixoto. A proibição está estendida na Rua São João, no trecho entre a Rua Visconde de Itaboraí e Av. Rio Branco.



A R. Coronel Gomes Machado, entre a R. Visconde de Sepetiba e a Av. Marquês do Paraná, será utilizada para o estacionamento de oito viaturas dos militares da reserva do Exército que integrarão o comboio do desfile militar.



Os ônibus trazendo os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, após o desembarque dos alunos na Av. Amaral Peixoto, vão permanecer parados na Concha Acústica de Niterói (Av. Visconde do Rio Branco), até o término do desfile. Após o desfile, os veículos militares vindos da Av. Amaral Peixoto, seguirão pela R. Visconde do Uruguai e, posteriormente, pela Rua da Conceição.

A área de estacionamento de ônibus que transporta os participantes civis e militares estará delimitada, das 6h às 13h, com bloqueio aos demais veículos, nas seguintes vias: R. Barão do Amazonas, no trecho compreendido entre a R. Mal. Deodoro e a R. Cel. Gomes Machado; R. Visc. De Itaboraí, no trecho compreendido entre a R. Cel. Gomes Machado e a R. Mal. Deodoro; Av. Ernani do Amaral Peixoto, trecho entre R. Visconde do Itaboraí e Av. Visconde do Rio Branco; R. São Pedro, no trecho compreendido entre a R. Visc. De Itaboraí e a R. Barão do Amazonas; Av. Visc. do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica; R. Dr. Celestino, nas vagas ao lado do antigo Fórum.