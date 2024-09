Fátima Lacerda: jornalista conta sua trajetória profissional no Solar do Jambeiro - Divulgação

Fátima Lacerda: jornalista conta sua trajetória profissional no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 06/09/2024 20:20

Niterói - A jornalista Fátima Lacerda falará sobre sua vida profissional no Jornalismo, dia 10/9, às 18h, no Solar do Jambeiro (Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá). A entrada é franca. Fátima é a convidada do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Fundação de Arte de Niterói e do Solar do Jambeiro.



Fátima Lacerda tem uma história de destaque profissional em vários veículos, no jornalismo sindical e em assessoria de Imprensa. Trabalhou em O Fluminense, no 0 Globo, entre outros.



O Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense já registrou depoimentos dos jornalistas Jourdan Amora, Estela Prestes, Rujany Martins, Luis Antonio Mello, Carlos Ruas, Dulce Tupy, Serginho Total.



A proposta é transformar em livro os depoimentos apresentados com apoio da FAN (Fundação de Arte de Niterói).



SOBRE FÁTIMA LACERDA



Fatima Regina Lacerda é formada em Comunicação Social pela UFF com especialização em Raças e Etnias e Mestrado em Ciência Política, ambos também pela UFF. Despertou para o jornalismo na adolescência, editando um encarte para o Jornal da Tijuca (1972). Na universidade criou, ao lado de outros colegas um jornal mensal de cunho político-cultural e um de poemas: Mãos Dadas.

O primeiro estágio foi na Rádio Tupi, optando mais tarde pelo jornal impresso. Trabalhou no jornal O Fluminense por cinco anos. Também trabalhou no primeiro número do jornal Folha da Manhã. Foi do jornal O Globo, participou do lançamento dos jornais de bairro: Globo-Tijuca, Globo-Madureira e Globo Niterói, nos anos de 1980.

Por razões políticas e por sua atuação na área sindical, afastou-se da chamada "grande mídia" para ajudar a organizar a imprensa dos trabalhadores, na CUT-RJ, não só em assessorias de imprensa mas, sobretudo, na edição de boletins e jornais dos sindicatos dos Engenheiros, Trabalhadores da UFF, Crea-RJ, Petroleiros, Professores, dentre outros, além da Famerj.