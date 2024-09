Marcelo Freixo e Isabel Swan: unidos para pedir votos para o candidato a prefeito Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 07/09/2024 23:18

Niterói - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo voltou neste sábado (07) à Niterói para pedir votos para o candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) e para a vice, Isabel Swan (PV). Ao lado de Isabel, Freixo caminhou pelo Campo São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade, e destacou a importância de as mulheres ocuparem a política e elogiou a escolha da candidata a vice de Rodrigo.

“Estou aqui na campanha do Rodrigo Neves e da Isabel Swan, que é candidata a vice-prefeita da minha cidade, onde virei professor, vivi até os 40 anos e amo demais. A Isabel é atleta olímpica e por três anos esteve à frente do comitê de mulheres atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, é muito importante a vivência que ela tem como liderança do esporte, liderança feminina e agora nesse espaço da política. Niterói não pode retroceder e por isso a gente tá apoiando o Rodrigo e a Isabel. Parabéns, Isabel, e vamos nessa aliança pela democracia rumo à vitória”, ressaltou Freixo.

Esta é a segunda vez que Marcelo Freixo participa da campanha em Niterói. A primeira foi no mês passado, no primeiro dia de campanha, com uma caminhada ao lado de Rodrigo Neves, na Rua Paulo Gustavo, também em Icaraí.

Isabel Swan agradeceu o apoio de Freixo, que sempre foi muito bem votado na cidade. “Muito obrigada por este apoio, você que é uma força política muito grande. Uma pessoa que impacta muito a nossa sociedade e que é uma inspiração. Niterói precisa de mais representatividade feminina, não só Niterói, como todo o Brasil. Então tive coragem de entrar para a política, me preparei, fiz gestão de projetos e me sinto preparada para enfrentar esse desafio junto com o Rodrigo de fazer de Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz do Brasil”, declarou Isabel.