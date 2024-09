Arthur Maia: saudoso contrabaixista agora dá nome ao MusiFest, evento que ele mesmo criou - Reprodução

Publicado 07/09/2024 20:22

Niterói - Algumas memórias afetivas percorrem o tempo sem a gente nem perceber. Esse é o caso do MusiFest, o festival de música instrumental que o saudoso baixista Arthur Maia tirou do papel em 2004 e que, até 2009, teve 5 edições – sempre com a ideia de inserir a cidade em um circuito nacional de música instrumental. O MusiFest está de volta. Serão workshows interativos e shows, com uma cara nova, mas com a mesma contagiante energia daquela época. Agende no site www.musifest.com.br, a retirada dos ingressos, disponíveis no dia e local escolhido, a partir das 13h.



O Niterói MusiFest Instrumental Arthur Maia acontece de 9 a 15 de setembro, a partir das 14h, levando ao público, a cada um dos 7 dias, Workshows em homenagem a um instrumento musical. A dinâmica do evento, que tem produção executiva de Fábio Lessa, é a da interação do público com o artista, que vai, além de realizar uma apresentação musical, falar detalhes sobre sua trajetória profissional e sua história com o instrumento que escolheu para desenvolver sua carreira; sempre com a participação da plateia.



Os Workshows estão agendados para a Sala Nelson Pereira dos Santos, exceto na terça-feira, 10, que acontece no Theatro Municipal de Niterói.



Os sete instrumentos selecionados são Percussão (09/09), Bateria (10/09), Violão (11/09), Guitarra (12/09), Teclado/Piano (13/09), Sopros (14/09) e Contrabaixo (15/09), que fecha o festival com uma grande homenagem a Arthur Maia, idealizador do projeto e um dos maiores nomes do instrumento no Brasil. Essa edição traz muitas caras novas, mas alguns veteranos de outras edições, como Marco Lobo, Claudio Infante, Márcio Bahia, Paulinho Guitarra, Fernando Caneca, Marcos Nimrichter, Carlos Malta, Francisco Falcon e Alex Rocha. Será uma semana inesquecível para esta cidade que respira música, berço de incontáveis talentos que percorreram o mundo.



Workshows



O MusiFest começa na segunda-feira, 09, homenageando os instrumentos de percussão, os mais antigos aparatos musicais, que remontam aos primórdios da civilização humana, em celebrações religiosas e profanas. Os Workshows do dia serão ministrados por Junior Moraes e Mafram Maracanã; Thiago da Serrinha e Maurício Tizumba; e Gabriel Policarpo e Orquestra de Ritmo Batuquebato, que contam com a participação especial de Marco Lobo.



Na terça-feira, 10, será a vez da bateria, criada no início do século XX para reunir, num só instrumento, tambores, pratos e outros aparatos de percussão, que define e marca o compasso. Para esse tributo, contaremos com as inspiradas baquetas de Claudio Infante e Márcio Bahia; Kiko Freitas; Rayani Martins, com a participação especial da guitarrista Juliana Vieira; e Aquiles Priester, que receberá no palco o também baterista Rafael Marcolino.



Ministrados por Rogério Souza, com participação de Tiago do Bandolim; Sergio Chiavazolli e Fernando Caneca; Alessandro Penezzi; e o mestre Guinga, os Workshows da quarta-feira, 11, fazem apresentam o violão, que de seis ou sete cordas, clássico ou popular, é um instrumento milenar e de origem incerta.