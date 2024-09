Claudio Infante: participando do Niterói Musifest Arthur Maia - Divulgação

Publicado 09/09/2024 17:24

Niterói - O Niterói MusiFest Instrumental Arthur Maia recebe em seu palco do Theatro Municipal de Niterói, na terça-feira, 10, os feras da bateria, instrumento criado no início do século XX para reunir, num só instrumento, tambores, pratos e outros aparatos de percussão, e que define e marca o compasso.Para esse tributo, contaremos com as inspiradas baquetas de Claudio Infante e Márcio Bahia; Kiko Freitas; Rayani Martins, com a participação especial da guitarrista Juliana Vieira; e Aquiles Priester, que receberá no palco o também baterista Rafael Marcolino.A dinâmica do evento, que tem produção executiva de Fábio Lessa, é a da interação do público com o artista, que vai, além de realizar uma apresentação musical, falar detalhes sobre sua trajetória profissional e sua história com a percussão, instrumento que escolheu para desenvolver sua carreira; sempre com a participação da plateia. Agende no site www.musifest.com.br a retirada dos ingressos, disponíveis no dia e local escolhido, a partir das 13hOs bateristas Claudio Infante e Márcio Bahia apresentam em workshow suas obras e experiências na música, no Brasil e no exterior. Infante começou a desenvolver seus estudos de bateria aos 7 anos, realizando como artista a sua primeira tour aos EUA com apenas 10 anos de idade, ao lado de músicos consagrados na MPB como Claudio Nucci e Zé Renato (Boca Livre). Desde então, nesses 40 anos de carreira, vem gravando e tocando em turnês ao lado de Rita Lee, BB King, Djavan, Ed Motta, Alceu Valença, Marisa Monte, João Donato, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Kid Abelha, Marina, Toninho Horta, Emílo Santiago, Jorge Vercillo, Leo Gandelman, Rio Jazz Orchestra, entre outros.Márcio Bahia começou na bateria como autodidata e teve suas primeiras aulas com Sérgio Murilo, em Niterói, sua cidade natal. Estudou percussão erudita na Escola de Música Villa Lobos, no Rio de Janeiro e, em 1977, ingressou na Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (OSTM), permanecendo lá por 4 anos. Logo em seguida ingressou no grupo de Hermeto Pascoal, gravando discos e fazendo shows no Brasil e no exterior. É integrante do "Hamilton de Holanda Quinteto" e já atuou com diversos artistas de grande projeção, como, David Friedman, Jan Akkerman e Mike del Ferro, Wanda Sá, Johnny Alf, João Donato, Marcos Valle, Carlos Lira, Pery Ribeiro, Joyce, Ivan Lins, João Bosco, Wagner Tiso, Djavan e Milton Nascimento.Músico profissional desde 1987, o porto-alegrense Kiko Freitas já trabalhou ao lado de grandes artistas como Michel Legrand, João Bosco, Toninho Horta, Milton Nascimento, Ivan Lins, Junge Norddeutsche Philharmonie, Winnipeg Jazz Orchestra, Orquestra Jazz de Matosinhos, Francis Hime, Nico Assumpção, Gonzalo Rubalcaba, Lee Ritenour, John Patitucci, John Beasley, entre outros. Lecionou como professor convidado na Stockholm Royal Academy (Suécia), Conservatorium Von Amsterdam (Holanda), University of Rotherdam (Holanda), University of Göteborg (Suécia), Malmö University (Suécia), University of Örebro (Suécia), entre outras instituições. Além disso, Kiko já participou de diversos festivais internacionais de jazz como: Schleswig-Holstein-Musik-Festival 2008 , Salzau Jazz Festival, Montreaux Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, Eldena Jazz Festival, Jazz Baltica, Internacionales Jazz Festival Bingen Swingt, Hamburg Jazz Open, Festival Internacional de Jazz de Granada, Ludwigshafen Enjoy Jazz, Jazz Classics Basel e Jazz Fest Sarajevo.Rayani Martins, baterista que acompanha Luiza Sonza, apresenta workshow com participação especial da guitarrista Juliana Oliveira. Rayani, realiza workshops e já gravou com grandes artistas como Giulia Be, Priscilla Alcantara, Cleo, Larissa Manoela, Lucas Lucco, Carol Biazin. Apaixonada pela música e considerada uma das maiores bateristas da atualidade, já participou de grandes festivais como Rock in Rio BR, Rock in Rio Lisboa e Lollapalooza. A apresentação contará com a participação de Juliana Oliveira, guitarrista paulistana que já realizou trabalhos ao lado de grandes artistas e marcas, e se destacando nas redes pelo seu jeito extrovertido com conteúdos educativos e musicais.Reconhecido como um dos melhores bateristas de heavy metal do Brasil, Aquiles Priester apresenta o Drum Show, onde o público tem a oportunidade de fazer perguntas sobre técnica, rotina de estudos, carreira e mercado musical. Priester já realizou mais de 500 workshops em diversos países e participou dos maiores festivais de bateria do mundo, como o Modern Drummer Festival, Montreal Drum Festival, London Drum Show e Drumeo Festival. Para comemorar os 20 anos do álbum "Temple of Shadows", Aquiles Priester irá tocar a obra pela primeira vez na íntegra. O álbum é considerado o maior clássico da banda Angra, gravado por Aquiles, em 2004. A apresentação contará com a participação do baterista Rafael Marcolino.