Rodrigo Neves: campanha passou pela zona norte e região oceânica - Divulgação

Publicado 09/09/2024 10:31

Niterói - O domingo (08) do candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e de sua vice-prefeita, Isabel Swan, começou com um café da manhã com moradores no Morro do Céu, no Caramujo. O encontro foi acompanhado pelo presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), Manoel Amâncio, e lideranças locais. Rodrigo lembrou as dificuldades que a comunidade enfrentou até que chegasse o período de transformações.

“Há mais de 25 anos a gente começou, aqui com vocês, o projeto Chico Mendes, tirando as crianças do lixão. Uma luta para reconstruir a esperança. Eram quase 300 crianças trabalhando nesse lixão e nós conseguimos juntos retirar todas e levá-las a escola”, recordou Rodrigo.

O trabalhista relembrou ainda a série de iniciativas realizadas na região, como as obras de contenção de encostas; a creche Zilda Arns, no Caramujo; o Parque Esportivo e Social do Caramujo e o condomínio de prédios, que em sua próxima gestão serão reformados.

“Vamos voltar para melhorar ainda mais a vida da população, principalmente das pessoas que mais precisam. Vamos fazer uma boa reforma no condomínio de habitação social do Morro do Céu e de outros bairros. A gente precisa retomar o Programa Médico de Família aqui; reduzir a tarifa do transporte público, retomar o 26 e o 62 com mais frequência para região”, disse Rodrigo.

Em seguida, Rodrigo e Isabel fizeram uma extensa correata (com poucos carros para não atrapalhar o trânsito e apoiadores levando folhetos aos moradores) percorrendo vários bairros da Região Oceânica, iniciando pelo Cafubá. Durante o trajeto, Rodrigo e Isabel foram saudados por moradores e destacaram obras que proporcionaram um salto de qualidade de vida na região, como a construção do Túnel Charitas-Cafuba, a urbanização e o asfaltamento de mais de 700 ruas, a ampliação da UPA Mário Monteiro, o Hospital Oceânico, o Cisp, com suas câmeras inteligentes e o Niterói Presente, além de projetos iniciados em sua gestão que estão sendo entregues pelo Prefeito Axel Grael como a renaturalização do Rio Jacaré e o Parque da Orla da Lagoa de Piratininga.

“É importante que a gente siga avançando, sem riscos com aventureiros e extremistas. Vamos fazer o Centro de Exames e Especialidades da Região Oceânica, contratar mais de 200 médicos para rede de saúde, dobrar os efetivos e viaturas do Niterói Presente, implantar o Parque da Orla da Lagoa de Itaipu, realizar as obras do túnel do Tibau, levar as Nitbikes para os bairros, implantar todos os ônibus no corredor exclusivo do BHLS, cooperar com Estado para baixar a tarifa e melhorar o catamarã em Charitas e concluir as obras de infraestrutura que estão em curso em vários bairros. Vamos continuar investindo para que a Região Oceânica de Niterói seja exemplo de qualidade de vida e sustentabilidade e Niterói ser a melhor cidade para se viver e ser feliz do Brasil”, concluiu.

A correata terminou no Engenho do Mato. De onde, Rodrigo e Isabel seguiram para um almoço no Quilombo do Grotão, aos pés da Serra da Tiririca.