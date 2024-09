Forte do Pico: uma das maravilhas que compõem os fortes de Niterói - Geremias Marins

Publicado 09/09/2024 17:57

Niterói - A Fortaleza de Santa Cruz e o Complexo de Fortes, em Niterói, foram tombados, definitivamente, sendo inscritos em três diferentes Livros: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo de Belas Artes. O tombamento das fortificações, formada por um conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico, aconteceu durante a 105ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.O tombamento abrange a Fortaleza de Santa Cruz, o acervo de artilharia e o religioso também, formado pela Capela de Santa Bárbara, situada no interior desta que atualmente é um dos três pontos turísticos mais visitados de Niterói. Além da Fortaleza, foram tombados todo o Complexo dos Fortes: do Pico, de São Luis, da Praia de Fora, Barão do Rio Branco, da Taraíba e Imbuhy, incluindo os acervos de artilharia, abrangendo ainda os morros e praias a eles associados, que se encontram sob a tutela do Exército e que constituem a paisagem de entrada da Baía de Guanabara.Para André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), trabalhar na pasta do turismo e dispor de um Complexo de Fortes e da Fortaleza de Santa Cruz, e tê-los tombados é um reconhecimento, além de um verdadeiro privilégio."Essa notícia do tombamento é maravilhosa para nós. Niterói é abençoada por ter esse Complexo de Fortes. Esse reconhecimento é muito importante. A Fortaleza de Santa Cruz reveza com o Parque da Cidade, os segundo e terceiro lugares entre os atrativos mais visitados da cidade que, em média, recebe 3.500 visitantes por mês. Já o Monte Bastione, mensalmente recebe cerca de 1.162 visitantes. Vale ressaltar que a Prefeitura realizou algumas intervenções na infraestrutura turística de acesso ao Complexo dos Fortes, tais como a implantação de sinalização turística viária e obras para melhorias no acesso à Fortaleza de Santa Cruz", afirmou Bento.Toda a visitação à Fortaleza de Santa Cruz deve ser agendada previamente, junto ao Exército, responsável pelo conjunto histórico e militar de Niterói.Evento: Visitação à Fortaleza de Santa CruzEndereço: Estrada Eurico Gaspar Dutra, s/nº – JurujubaTel.:(21) 99633-2721E-mail: comsoc@ad1.eb.mil.brVisitação: De Terça à Domingo das 09h às 16h, com saídas a cada hora.Visitas em grupo deverão ser agendadas através do telefone:(21) 99633-2721Adultos: R$ 10,00 (Entre 13 e 60 anos de idade)Meia entrada : R$ 5,00 (Estudantes com carteirinha estudantil, Militares (e familiares diretos) da Marinha de Guerra, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar e dos Bombeiros.)Isentos: Crianças até 12 anos, Idosos acima de 60 anos, Militares do Exército e seus familiares diretos; Pessoas com deficiência; Estudantes e Professores da Rede Pública de Ensino (mediante Ofício da Diretora para a FSCB) e Antigos Combatentes da 2ª Guerra Mundial (Veteranos da FEB e do Batalhão de Paz).Fonte: www.visit.niteroi.br