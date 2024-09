Encontro com a Ministra: Candidato à Prefeito Rodrigo Neves a recebeu no Restaurante Jambeiro - Divulgação

Encontro com a Ministra: Candidato à Prefeito Rodrigo Neves a recebeu no Restaurante JambeiroDivulgação

Publicado 10/09/2024 08:20

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan reuniram intelectuais, pesquisadores e lideranças empresariais do setor de tecnologia em encontro com a Ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, nessa segunda-feira (09), no Restaurante Jambeiro, no Ingá, na Zona Sul. A vinda da ministra reforçou o compromisso de cooperação com o governo federal para o desenvolvimento sustentável de Niterói. Antes dela, já tinham estado em Niterói os ministros Carlos Lupi, da Previdência Social; Nísia Trindade, da Saúde; e Margareth Menezes, da Cultura, além do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Entre os presentes, estavam o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio; a professora emérita da UFF Ismênia de Lima Martins, uma das maiores especialistas em História do Brasil; a pró-reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Alessandra Paulon; o presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa, Daniel Delgado, além de diretores de diversos institutos e nas áreas de graduação e pós-graduação; do prefeito Axel Grael e empresários da área de tecnologia .

Rodrigo Neves destacou a posição privilegiada de Niterói por reunir 10 universidades, entre as quais a UFF, a maior universidade federal do país, com mais de 50 mil alunos. O trabalhista reforçou compromissos que pretende implementar a partir de janeiro do ano que vem, como o novo Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), que viabiliza projetos de pesquisa relacionados ao Plano Estratégico Niterói que Queremos; o uso de parte da poupança dos royalties para investimentos em empresas de base tecnológica e startups, que terá como primeiro polo o prédio da Cantareira, onde vai funcionar um grande hub de inovação. Rodrigo Neves também anunciou que pretende construir o Caminho do Conhecimento e Inovação na Região do Centro da cidade e um programa de apoio aos estudantes e pesquisadores para morarem na região central.

“Eu queria chamar atenção para a forte parceria que nós fizemos junto com a UFF como o PDPA e que pretendo ampliar. Na pandemia, criamos um comitê científico em conjunto com especialistas e Niterói foi uma referência para o Brasil, porque ao mesmo tempo que salvamos vidas, também apoiamos a economia. Na área do petróleo e do gás, trouxemos empresas de base tecnológica que produzem os dutos flexíveis usados no pré-sal. O setor da saúde atraiu novos investimentos. Niterói tem uma das maiores proporções de mestres e doutores do Brasil e tudo isso cria condições objetivas para que a gente possa avançar ainda mais nos próximos quatro anos. Niterói será cada vez mais próspera. Temos que aproveitar que a cidade está preparada para transição econômica para economia do conhecimento e do século XXI. E para isso, a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ser muito importante”

A ministra Luciana Santos destacou que é a primeira vez que o ministério está no orçamento do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento e disse que tem admiração e respeito pela produção científica e pelas políticas públicas de Niterói, que servem de inspiração para todo o país.

“Essa visão desenvolvimentista de vocês é notável, de colocar a agenda de crescimento em novas bases tecnológicas é um exemplo que nos inspira e que me alegra. E isso não se faz sem um profundo respeito ao povo, como vocês têm demonstrado aqui. Vocês conseguiram uma perfeita junção de conteúdo e forma. Conteúdo pelos resultados que são incontestes, seja na segurança pública, que é um ponto fora da curva no Rio de Janeiro, seja no processo de inclusão e crescimento. E na forma, foi o que Rodrigo Neves construiu através da política, de uma grande frente ampla que nos trouxe até aqui para o desenvolvimento e progresso. A democracia não é só uma palavra ao vento. A democracia precisa ser efetiva, como aqui em Niterói, e por isso vocês vão ganhar a eleição. Como se diz lá em Pernambuco, vocês vão ganhar de lapada”, destacou a ministra.