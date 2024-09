Reunião com moradores de São Francisco: avaliando os primeiros seis meses da implantação do projeto piloto de patrulhamento preventivo - Divulgação

Publicado 09/09/2024 19:51

Niterói – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou uma reunião com moradores de São Francisco para avaliar os primeiros seis meses da implantação do projeto piloto de patrulhamento preventivo com a Guarda Municipal, implantado inicialmente no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade. A ação baseada na articulação com a comunidade local e em uma abordagem de proximidade com a sociedade vem tendo resultados positivos pela avaliação da secretaria e moradores do bairro.

A reunião contou com a participação de moradores do bairro São Francisco e do secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, além do Inspetor Adjunto da Guarda Municipal, Wendell, e o coordenador do projeto da Guarda Municipal, Renato Macedo.

O projeto une patrulhamento já feito pela 3ª Inspetoria local da Guarda Municipal com o apoio de agentes em bicicletas elétricas. O objetivo é diminuir os índices de desordem pública, aumentar a sensação de segurança e colaborar para a diminuição dos índices de criminalidade nos bairros. O programa é mais uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura para o atendimento à população.

O projeto foi implantado pela Prefeitura de Niterói por intermédio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) com um modelo de ação baseado na articulação com a comunidade local e em uma abordagem de proximidade com a sociedade.

“Esse projeto tem trazido inúmeras melhorias ao bairro. A reunião ocorreu em clima tranquilo, de muitas manifestações de satisfação com a atuação do projeto da Guarda Municipal por parte de todos que participaram. O incentivo e a participação dos moradores nesse projeto têm contribuído para melhorar sensivelmente a ordenamento público no bairro. É um exemplo de como a Guarda Municipal deve se aproximar cada vez mais da população” explicou Marinice Machado, presidente do Conselho Comunitário de São Francisco (CCSF).

A atuação dos guardas municipais acontece diariamente no polígono entre a Avenida Presidente Roosevelt até a Avenida Ruy Barbosa, e o na Avenida Quintino Bocayuva até a Praça Emílio Abunamam.

Além disso, a população pode contar com os já existentes canais de comunicação: o 153 e o whatsapp do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além do grupo de apoio criado pelos moradores do qual os Guardas fazem parte.

“Os moradores receberam muito bem o projeto. Nossas equipes estão trabalhando para dar mais tranquilidade aos cidadãos e mostrar que estamos ao lado deles como parceiros e agentes públicos. Continuamos com nossas rondas e abordagens para termos o retorno do munícipe e saber de que forma poderemos melhorar ainda mais o projeto. Essa relação com a comunidade tem sido de extrema importância para entender o que os moradores precisam e reavaliarmos sempre o que precisa ser melhorado ”, relatou Renato Macedo, coordenador do programa no bairro.