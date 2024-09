Guinga: participação no workshow do MusiFest Arthur Maia - Manfred Pollet

Publicado 10/09/2024 08:09

Niterói - Ministrados por Rogério Souza, com participação de Tiago do Bandolim; Sergio Chiavazzoli e Fernando Caneca; Alessandro Penezzi; e o mestre Guinga, os Workshows da quarta-feira, 11, apresentam a delicadeza e a força harmônica do violão, que de seis ou sete cordas, clássico ou popular, é um instrumento milenar e de origem incerta.



A dinâmica do evento, que tem produção executiva de Fábio Lessa, é a da interação do público com o artista, que vai, além de realizar uma apresentação musical, falar detalhes sobre sua trajetória profissional e sua história com a percussão, instrumento que escolheu para desenvolver sua carreira; sempre com a participação da plateia.

Carioca, mas vivendo desde muito jovem em Niterói, Rogério Souza é violonista de 7 cordas, compositor e arranjador, considerado um dos grandes representantes da linguagem do violão brasileiro. Participa de grandes eventos ligados à música popular brasileira no Brasil e no mundo, sendo referência do violão no choro e no samba. Ao longo dos anos, vem se apresentando ao lado de grandes artistas brasileiros como músico, arranjador e diretor musical em shows, programas de TV e gravações audiovisuais. Trabalhou com músicos como Baden Powell, Paulinho da Viola, Sivuca, Ney Matogrosso, Altamiro Carrilho, João Bosco, Paulo Moura, Ivan Lins, Guinga, Dona Ivone Lara, Turíbio Santos, Elizeth Cardoso, Elza Soares, João Nogueira, Rafael Rabello e Cristovão Bastos. No Worshow, Rogério terá seu sobrinho Tiago do Bandolim como convidado.Os músicos Fernando Caneca e Sérgio Chiavazzoli se unem em um workshow para oferecer aos participantes a oportunidade de aprender técnicas avançadas, explorar novas sonoridades e entender as suas musicalidades com o instrumento. Com carreiras sólidas e participações em projetos de destaque no cenário musical brasileiro, ambos trazem uma abordagem única para o violão. Com experiências enriquecedoras, Fernando Caneca, conhecido por seu trabalho como guitarrista e violonista em diversos estilos musicais, e Sérgio Chiavazzoli, especialista em cordas e multi-instrumentista, compartilharão suas trajetórias, além de proporcionar uma imersão em suas abordagens criativas e técnicas. Produtor musical, arranjador e compositor de músicas instrumentais, Sérgio Chiavazzoli integra a banda de Gilberto Gil e já tocou com artistas como Oswaldo Montenegro, MPB-4, Quarteto em Cy, Ana Carolina, Alejandro Sanz, Peter Gabriel, Maria Bethânia e Roberto Carlos.Alessandro Penezzi, considerado um dos grandes virtuoses do Violão Brasileiro, é multi-instrumentista - toca violão de 7 cordas, violão tenor, cavaquinho, bandolim e flauta - e compositor. Formado em Música Popular pela Unicamp, com especialização em Processos Criativos pela Faculdade Souza Lima, vem ministrando cursos, oficinas e seminários em diversos festivais de música no Brasil e no exterior. Seus concertos já foram vistos em vários países como EUA, Rússia, Japão, Gabão, Angola, Itália, Alemanha, Dinamarca, Kosovo, Macedônia, Bélgica, Holanda, Argentina, Uruguai, Colômbia, Marrocos e Portugal. Suas obras já foram gravadas por artistas como Yamandú Costa, Danilo Brito, Beth Carvalho, Bruno Moritz, Brian Silber, Regional de NY, entre outros.Nascido no subúrbio de Madureira, Guinga é um dos principais violonistas e compositores da música popular brasileira. Iniciou a carreira em 1967, quando participou, aos 16 anos, do II Festival Internacional da Canção, ao lado de artistas como Milton Nascimento, Francis Hime, Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Dori Caymmi, Pixinguinha etc. Nos anos 1970, atuou como violonista ao lado de artistas como Clara Nunes, Beth Carvalho, Alaíde Costa, João Nogueira e Cartola. A lista de artistas que gravaram a sua obra é extensa, com nomes consagrados como Elis Regina, Cauby Peixoto, Michel Legrand, Sérgio Mendes, Chico Buarque, Ivan Lins, Leila Pinheiro etc. Com 26 álbuns lançados, seu CD "Cheio de Dedos" (1996) recebeu o Prêmio Sharp de melhor disco instrumental, conquistou o Prêmio da Música Brasileira com a canção "Sedutora" (2015) e melhor arranjo pelo álbum "Porto da Madama" (2016).Evento: Niterói MusiFest Instrumental Arthur Maia