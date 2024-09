Luize Valente: performance no SESC Niterói - Divulgação

Luize Valente: performance no SESC NiteróiDivulgação

Publicado 10/09/2024 19:18

Niterói - Será aberta no SESC Niterói uma imersão literária intitulada 'Memórias do Corpo Escrito' -- composta por três encontros com escritoras premiadas e, no último dia, uma leitura dramatizada com a atriz Elizândra Souza.



O evento começa no dia 14 de setembro, sempre aos sábados, às 11 horas. A entrada é gratuita.



As autoras convidadas são Micheliny Verunschk, Luize Valente e Eliana Alves Cruz. Em formato de entrevista ao vivo seguida de debate com o público, elas falam do processo criativo e do protagonismo feminino na literatura contemporânea. No encerramento, haverá bate-papo com Clarisse Fukelman, curadora do projeto.



PROGRAMAÇÃO e SERVIÇO:

14/9 - 11h até 13h FERIDAS EXPOSTAS



Corpos submetidos à violência do Estado. Práticas institucionalizadas no colonialismo e em regimes autoritários. Intolerância, fundamentalismo religioso e feminicídio. Políticas de pertencimento. Com Micheliny Verunschk. Mediação: Eurídice Figueiredo (UFF)



21/9 - 11h até 13h MEMÓRIA E ESQUECIMENTO



Reparação de traumas históricos em nome de uma sociedade fraterna e tolerante. O veneno da desinformação. Holocausto, racismo e antissemitismo: o que a história nos ensina. Com Luize Valente

Mediação: Claudia Chigres (PUC-Rio)



28/9 - 11h até 13h - CORPOS EM DISPUTA



Mulher negra e sexualidade feminina, sob a pressão de valores patriarcais, do poder econômico e da discriminação racial, em mecanismos regulatórios no espaço público. Com Eliane Alves Cruz

Mediação: Giovanna Dealtry (UERJ)



5/10 - 11h até 13h - ODE A MACABÉA (leitura dramatizada)

Com Elizândra Souza. Dramaturgia: Clarisse Fukelman. Ao final, bate-papo com a curadora.



Local: SESC Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos