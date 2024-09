Niterói: evento dos 20 anos do SAMU Metropolitana II foi realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 10/09/2024 20:18

Niterói - Com uma média de 9 mil ligações por mês, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Região Metropolitana II, completou 20 anos este mês. O pioneiro no atendimento móvel de urgência regionalizado do Brasil comemora seu aniversário com a marca de mais de 2 milhões de ligações atendidas nesses anos de funcionamento. Só em 2023 foram mais de 105 mil ligações. 20% dos atendimentos são resolvidos por telefone, sem envio de viatura.



Em Niterói, que possui desde novembro de 2015 uma base descentralizada, localizada na Alameda São Boaventura no Fonseca, a média de ocorrências é de cerca de 1400 por mês.

O SAMU 192 da Região Metropolitana II foi idealizado e construído através de um esforço conjunto entre as secretarias de saúde dos municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, a partir da Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) criada um ano antes de sua fundação, em 2003.



Esses números expressivos são fruto de uma mobilização diária de um efetivo com 592 profissionais distribuídos nas sete bases, 150 deles só em Niterói, reunindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, chefias locais e servidores administrativos; além de outros 54 profissionais na Central 192 (médicos reguladores, telefonista auxiliar de regulação médica e operadores de frota) e 13 na equipe de Coordenação Regional responsáveis por conduzir as diretrizes gerenciais, normas e protocolos de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde.



Em novembro de 2020, identificando que havia um número expressivo de ocorrências classificadas como "telefone mudo", correspondendo a 36% do total de ligações atendidas pelo 192, o que impactava diretamente o tempo de permanência do usuário na linha 192 aguardando atendimento, foi implantada a “verificação em duas etapas”, similar ao utilizado pela PMERJ no 190. Essa alteração melhorou significativamente a recepção dos chamados de socorro pelo 192, reduzindo essas ligações de "telefone mudo" em 81% em 2021 e 93% no final do primeiro semestre de 2022.



Evento comemorativo



Para comemorar as duas décadas do SAMU 192 da Região Metropolitana II, foi realizado um evento, na Sala Nelson Pereira dos Santos, para celebrar a importante marca.



Além de samuzeiros de todas as bases descentralizadas, estavam presentes os secretários de saúde de todos os municípios que fazem parte da região metropolitana II, entre eles a atual secretária municipal de saúde de Niterói, Anamaria Schneider; o assessor de assuntos parlamentares do Ministério da Saúde Chico D’Angelo, que era o secretário na época do lançamento do SAMU em 2004; assim como o vice-presidente de Atenção Hospitalar e Emergência (VIPAHE), Ramon Sanchez.



Foram realizadas palestras e apresentações musicais, diversos profissionais foram homenageados pelos seus serviços prestados nestes 20 anos