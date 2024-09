Axel Grael: visitando as obras do Mercado Popular do Largo da Batalha - Divulgação

Publicado 10/09/2024 20:45

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou, nesta terça-feira (10), a reforma do Mercado Popular do Largo da Batalha, na região de Pendotiba. A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) está na fase final das obras, que vão resultar em um novo mercado totalmente revitalizado. O investimento é de R$ 334 mil e a previsão é que o trabalho seja concluído ainda em setembro.

O Mercado Popular do Largo da Batalha teve uma redução do número de boxes de 32 para 20. Com isso, aumentaram a área de circulação do público e o tamanho de cada box lateral. Estas intervenções vão melhorar as condições de trabalho dos comerciantes.

A Emusa fez a instalação de um toldo frontal, ventiladores e de uma nova iluminação em LED. O espaço foi pintado e os banheiros foram reformados. Uma área mais espaçosa do mercado recebeu mesas e bancos de madeira para maior conforto e comodidade dos frequentadores.

A comerciante Aline Ferreira dos Santos, 43 anos, vai ter um box no Mercado Popular para continuar vendendo acessórios para celulares. “Meu marido estava desde o início do mercado. Eu trabalhava com ele há mais de dez anos. Ele faleceu há um ano e eu assumi. Minha expectativa é de que a população do Largo da Batalha venha comprar com a gente porque o local agora está agradável e de qualidade, com ventilação e iluminação”, afirmou a comerciante.