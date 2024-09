Isabel Swan: reunião marcou apoio de atletas à sua candidatura e de Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 10/09/2024 20:58

Niterói - A candidata a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, recebeu na tarde desta terça-feira (10.09), o apoio de atletas de várias modalidades, reforçando a importância do incentivo ao esporte na próxima gestão de Rodrigo Neves.

Isabel destacou ações realizadas nas gestões de Rodrigo Neves e Axel Grael, como o Complexo Esportivo do Barreto, os Skate Parks de São Francisco e do Fonseca, instalação de quadras esportivas em várias comunidades e o Parque Esportivo e Social do Caramujo, que hoje atende milhares de crianças, em modalidades como levantamento de Peso Olímpico (LPO), Atletismo, Futebol, Vôlei, Muay Thai, skate entre outros. “Nós precisamos pensar no esporte como algo transversal. Desde a infraestrutura, a pensar esporte seguro, pensar em espaços de atuação. Você vê esse projeto no Caramujo, numa área que era ocupada pelo tráfico de drogas e hoje recebe vinte modalidades esportivas. É uma transformação, das trevas para a luz. O esporte tem essa capacidade fundamental”, resumiu Isabel.

A mesa-tenista Valesca Maranhão falou sobre a importância do apoio do município as ações de incentivo ao esporte. “O esporte, às vezes, é a única oportunidade que a criança tem de transformar sua trajetória. Estou muito feliz por estar aqui, e feliz por saber que nós teremos mais representatividade feminina na nova gestão”, disse, emocionada.

Entre os projetos esportivos previstos para a próxima gestão, Isabel ressaltou a conclusão da Arena Esportiva da Concha Acústica e a Criação do Niterói Olímpica, com o objetivo de formar e revelar talentos nas escolas municipais de Niterói.