o niteroiense Ralff Abreu e Mauro Ferreira: Beach TênisDivulgação

Publicado 11/09/2024 11:53

Niterói - A Praia de Copacabana foi palco, no final de semana, do desafio Rio de Janeiro x São Paulo, uma prévia da Copa das Federações que ocorre no final de outubro em Fortaleza (CE). O Rio de Janeiro, que tem como coordenador geral Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, se sagrou campeão vencendo por 6 a 3 no geral das nove categorias disputadas. O evento também valeu como etapa do Circuito Estadual de Beach Tennis da Tênis RJ. O grupo tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

O niteroiense Ralff também esteve como capitão do time profissional que contou com Luiz Gimpel, João Lauro Carneiro, Douglas Araújo, Laura Dahmer, Nicole Crispinno e Carol Costa. Além do profissional, foram disputadas as categorias A, B, C e D, 40+, 50+, Sub 14 e Sub 18.

"Foi um ensaio bom para a Copa das Federações, teve um clima bom de disputa. As condições estavam bem parecidas com Fortaleza com bastante vento e calor. Deu para olhar bem os atletas para a convocação final que será feita na próxima semana, dia 17", disse Ralff, que tem os patrocínios da Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói (SMEL), Dropshot e Spider Undergrip.

A equipe carioca recebeu o troféu das mãos de Mauro Ferreira, vice-presidente da Tênis RJ.

Ralff Abreu nasceu em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 15 títulos a nível mundial ITF na carreira. Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).