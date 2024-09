Programa Aprendiz Musical: homenagem aos compositores da Música Popular Brasileira que também foram pintores - Divulgação

Publicado 11/09/2024 11:23

Niterói - No próximo dia 13 de setembro, sexta-feira, vai acontecer no Teatro Popular Oscar Niemeyer o show ‘Paisagens Sonoras: Músicos Pintores da MPB’.

Com uma abordagem inédita, o espetáculo "Paisagens Sonoras: Músicos Pintores da MPB" é uma homenagem do Programa Aprendiz Musical aos compositores da Música Popular Brasileira que também foram pintores, com a Orquestra Experimental de Sopros e Coro Juvenil Aprendiz Musical e participação dos cantores Alfredo Del-Penho e Liz Rosa, acompanhados por banda.

São muitos os exemplos de artistas que conseguiram abraçar as duas artes - a música e as artes visuais, seja profissionalmente ou por hobby, como Nássara, Wilson Batista, Chiquinha Gonzaga, Dorival Caymmi, Nelson Sargento, Heitor dos Prazeres, Noel Rosa, entre outros. O espetáculo musical tem como cenário as obras de arte destes compositores-pintores.

“A música popular brasileira é única por sua diversidade, abrangência e riqueza melódica e em relação às letras. A maestria de nossos compositores, intérpretes e músicos já é amplamente reconhecida, porém alguns desses mestres da nossa canção também são mestres em outro campo: o das artes plásticas. De Heitor dos Prazeres com sua arte de identidade única e Gastão Formenti com sua pintura sutil e profunda, até Valzinho, que de acordo com relatos desenhava moedas, passando pelos desenhos de Nássara e Noel e a tinta de Caymmi, temos também um espectro diverso e de diversas matizes. O show traz para o palco pela primeira vez esses grandes e múltiplos artistas que fizeram história na música e nas artes plásticas. Espero que gostem de ouvir, e ver a obra de nossos mestres”, disse o Diretor Musical, Alfredo Del-Penho. Não perca essa oportunidade de vivenciar a riqueza e a diversidade da MPB em uma noite que promete ser inesquecível.



Sobre o Coro Juvenil



O Coro Juvenil – regido pelo maestro Miguel Torres – é composto por 20 cantores e cantoras com idades entre 13 e 16 anos, cujas vozes estão na fase denominada ‘muda vocal’. As técnicas aplicadas consideram as transformações características dessa fase. O principal objetivo do Coro Aprendiz Juvenil é dar continuidade à prática de conjunto iniciada no Coro Infantil e aprimorar o canto coletivo. Além dos ensaios, os integrantes participam de atividades complementares, como aulas de Canto, Teoria e Percepção Musical, Teatralidades e Prática Vocal. O repertório atende às diretrizes pedagógicas do Programa Aprendiz Musical, com ênfase na música brasileira, mas também inclui peças de outros autores e idiomas. Os ensaios são realizados duas vezes por semana, totalizando quatro horas semanais de prática.



Sobre a Orquestra Experimental de Sopros



A Orquestra Experimental de Sopros, regida pelo maestro Gabriel Dellatorre, é o grupo de referência do Programa focado em instrumentos de madeira, metais e percussão. A orquestra é composta por cerca de 40 jovens, com idades entre 11 e 24 anos, provenientes tanto das escolas atendidas pelo Programa quanto de editais abertos para novos participantes. Neste conjunto, os alunos desenvolvem suas habilidades orquestrais e interpretam um repertório eclético, que inclui música erudita, popular, marchas, dobrados, música folclórica e contemporânea, nacional e internacional. A Orquestra Experimental de Sopros é versátil e expressiva, cumprindo seu objetivo pedagógico e apresentando uma programação musical de alto nível técnico e artístico.



Sobre Alfredo Del-Penho



Com 18 anos de carreira, o cantor, violonista, compositor, ator e pesquisador Alfredo Del-Penho assinou seu primeiro trabalho solo há apenas dois anos – com o lançamento simultâneo dos CDs ‘Samba Sujo’, apenas com faixas cantadas, e o instrumental ‘Pra essa gente boa’. Os álbuns receberam elogios da crítica especializada e o primeiro rendeu a Alfredo o prêmio de melhor cantor de samba do 27º Prêmio da Música Brasileira de 2016, no qual concorreu com artistas do porte de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. Além da bem-sucedida carreira na música, Alfredo Del-Penho é presença constante em montagens teatrais, onde tem trajetória igualmente premiada. No musical Suassuna – O Auto do Reino do Sol, da cia Barca dos Corações Partidos, do diretor Luiz Carlos Vasconcelos, Alfredo atua e também assina a direção musical com Beto Lemos e Chico César, categoria para a qual foram premiados no prêmio Bibi Ferreira.



Sobre Liz Rosa



Liz Rosa é uma cantora e produtora brasileira radicada em Nova Iorque. Nascida em Natal, Liz iniciou sua carreira musical em 2002, aos dezesseis anos de idade. Após estabelecer sua presença no nordeste do Brasil, mudou-se em 2007 para o Rio de Janeiro. Em 2012, lançou seu álbum de estreia e arrancou elogios da crítica especializada. Sua estreia internacional aconteceu em 2013 no II Cotai Jazz & Blues Festival, em Macau (China). Nos anos seguintes se apresentou em diversos festivais e clubes de jazz ao redor do mundo como Punta del Este International Jazz Festival (Uruguai), Rigas Ritmi Jazz Festival (Letônia), Zota Tarka Festival of Traditional Jazz (Polônia), Jazz at The Lyric (Canadá), Hot Club de Portugal (Portugal) e Jazzahead (Alemanha). Em abril de 2021 a artista lançou o single e o videoclipe “Bem de leve”, uma colaboração com o pianista, compositor e arranjador americano Misha Piatigorsky. A música é a primeira de uma série de lançamentos que comemoraram seus 20 anos de carreira musical.



PROGRAMA DO SHOW:



1 - Pierrô Apaixonado



Compositor(es): Heitor dos Prazeres, Noel Rosa

Interpretado por: Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra e Coro

Artista: Heitor dos Prazeres



2 - Mundo de Zinco



Compositor(es): Nássara, Wilson Batista

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Nássara



3 - Lua Branca



Compositor(es): Chiquinha Gonzaga

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Banda

Artista: Gastão Formenti



4 - Maringá



Compositor(es): Joubert de Carvalho

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Banda

Artista: Gastão Formenti



5 - Maracangalha



Compositor(es): Dorival Caymmi

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Dorival Caymmi



6 - Vatapá



Compositor(es): Dorival Caymmi

Interpretado por: Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Dorival Caymmi



7 - Nada de Rock Rock



Compositor(es): Heitor dos Prazeres

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Heitor dos Prazeres



8 - Agoniza Mas Não Morre



Compositor(es): Nelson Sargento

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Banda

Artista: Nelson Sargento



9 - Falso Moralista



Compositor(es): Nelson Sargento

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Banda

Artista: Nelson Sargento



10 - Folhas Secas



Compositor(es): Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Banda

Artista: Guilherme de Brito



11 - Gotas de Luar



Compositor(es): Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Banda

Artista: Guilherme de Brito



12 - Terno Branco



Compositor(es): Gisa Nogueira)

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Gisa Nogueira



13 - Samba de Amor



Compositor(es): Gisa Nogueira, Mauro Duarte, João Nogueira

Interpretado por: Alfredo Del-Penho

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Gisa Nogueira



14 - Casaco Marrom



Compositor(es): Danilo Caymmi, Renato Correa, Guarabyra

Interpretado por: Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra

Artista: Danilo Caymmi



15 - Andança



Compositor(es): Danilo Caymmi, Edmundo Souto, Paulinho Tapajós

Interpretado por: Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra e Coro

Artista: Danilo Caymmi



16 - Alalaô



Compositor(es): Nássara, Haroldo Lobo

Interpretado por: Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra e Coro

Artista: Nássara



17 - (Bis) Pierrot Apaixonado



Compositor(es): Heitor dos Prazeres, Noel Rosa

Interpretado por: Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Acompanhamento: Orquestra e Coro

Artista: Heitor dos Prazeres



FICHA TÉCNICA:



Cantores:



Alfredo Del-Penho - Direção Musical e Voz



Liz Rosa - Voz



Arranjos:



Dudu Louro



Thiago Trajano



Aprendiz Musical:



Orquestra Experimental de Sopros



Coro Juvenil



Banda Base:



Alessandro Cardoso - Cavaquinho



Kiko Horta - Teclado



Marcus Thadeu - Bateria



Bruno Barreto - Percussão



Julio Florindo - Baixo



SERVIÇO:



Evento: Paisagens Sonoras: Músicos Pintores da MPB - Orquestra Experimental de Sopros e Coro Juvenil Aprendiz Musical com a participação de Alfredo Del-Penho e Liz Rosa

Data: 13 de setembro de 2024

Horário: 19h

Duração: 90min

Classificação: Livre

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro

Valor: Entrada Gratuita - Ingressos limitados / Sujeito a lotação