Oficina de Roteiro: José Geraldo Demézio, da Oficina Social de Teatro - Divulgação

Publicado 12/09/2024 11:44

Niterói – A bela Biblioteca Parque de Niterói vai oferecer três atividades culturais esta semana, todas gratuitas.



Haverá oficina de escrita de roteiros com o produtor cultural José Geraldo Demezio. Os encontros serão às quintas-feiras, às 15h, até dezembro.



A Oficina visa desenvolver habilidades de escrita para roteiros e criar roteiros originais para cinema, televisão, teatro e outros formatos. A partir da leitura de livros, artigos e vídeos sobre escrita, além de exemplos de roteiros, os alunos serão incentivados a desenvolver suas habilidades. Ao final, os encontros resultarão na criação de um roteiro e possível apresentação dos resultados.



Tópicos como estrutura e formato, criação de personagens e cenários, técnicas de construção de narrativa e criação de cenas, serão apresentados aos alunos de forma técnica e prática. O projeto será finalizado com cada participante escrevendo um roteiro, além da leitura e discussão sobre os resultados apresentados.



A oficina será conduzida pelo produtor cultural, diretor e professor de teatro José Geraldo Demezio, coordenador da escola de teatro Oficina Social de Teatro e diretor de mais de 100 espetáculos amadores e profissionais, além de gestor cultural de atividades ligadas à sua produtora cultural, a Oficina Social Produções Artísticas.



O projeto é gratuito, com classificação etária de 16 anos Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail bibliotecaparqueniteroi@gmail.com



Já o Projeto Literatura na Varanda promove roda de conversa sobre Mário Quintana. No sábado, 14 de setembro, às 11h, o papo sobre o poeta, tradutor e jornalista brasileiro Mário Quintana fala de sua vida e obra - e será apresentado pela professora e autora Ana Luísa Magalhães.



Mário Quintana (1906-1994), foi considerado um dos maiores poetas do século XX. Mestre da palavra, do humor e da síntese poética, em 1980 recebeu o Prêmio Machado de Assis da ABL e, em 1981, foi agraciado com o Prêmio Jabuti.

A roda de conversa é realizada pelo projeto Literatura na Varanda, criado em 2008 e idealizado por Tânia Ribeiro Roxo. O projeto vem produzindo saraus, feiras literárias, rodas de conversa e antologias com autoras em Niterói ao longo de sua trajetória.



E, em parceria com o Laboratório de Pesquisa Brasil Republicano, do programa de pós-graduação de História da UFF, a Biblioteca promove também no sábado, 14 de setembro, às 10h30, o minicurso “Erótico e escrita feminina: a poetisa carioca Gilka Machado (1893-1980)”.



O minicurso analisará a vida e as poesias da escritora carioca Gilka Machado, polêmica por sua escrita erótica, e debaterá a autoria feminina no Brasil do início do século XX, com o objetivo de pensar as diferentes possibilidades de atuação das mulheres brasileiras. A aula será ministrada pela Mestra e doutoranda pelo PPGH-UFF, Bárbara Freixo.



O evento faz parte do Ciclo de Palestras do Brasil Republicano, organizado pelos professores Karla Carloni e Renato Coutinho, do Programa de Pós-Graduação de História da UFF e do Laboratório de Pesquisa Brasil Republicano. Os encontros são gratuitos e acontecem uma vez ao mês, na Biblioteca Parque de Niterói.



SERVIÇO



Evento: Oficina de escrita de roteiro com José Geraldo Demezio

Datas: Quintas-feiras, de setembro a dezembro de 2024.

Horário: 15h

Oficina gratuita

Classificação etária: 16 anos



Evento: Literatura na Varanda - Vida e Obra de Mário Quintana

Data: Sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 11h

Entrada gratuita

Classificação etária: 12 anos



Evento: Minicurso “Erótico e escrita feminina: a poetisa carioca Gilka Machado (1893-1980)”, com Bárbara Freixo.

Data: Sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 10h30

Atividade gratuita



Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói