Campanha na rua: Isabel disse que o contato com o povo é fundamental para as políticas públicas acertadas - Divulgação

Campanha na rua: Isabel disse que o contato com o povo é fundamental para as políticas públicas acertadasDivulgação

Publicado 12/09/2024 07:22

Niterói - A candidata a vice-prefeita de Niterói Isabel Swan fez caminhada no Largo do Marrão, em Santa Rosa, no final da tarde dessa quarta-feira (11.09). Ela conversou com moradores, trabalhadores e comerciantes do bairro e lembrou do compromisso que ela e Rodrigo Neves assumiram com a região, como o reforço de efetivo e viaturas do ‘Niterói Presente', a expansão da Guarda Municipal motorizada e obras de ampliação do sistema de macrodrenagem para redução de alagamentos nas chuvas mais intensas.

Isabel recebeu o carinho e ouviu sugestões dos eleitores e disse que o contato com o povo na rua é fundamental para as políticas públicas acertadas.



“O melhor caminho para a gente acertar é ouvir as pessoas. Como diz o nosso futuro prefeito Rodrigo Neves, a cidade não é feita só de seus líderes, mas sobretudo das pessoas que têm o sentimento de pertencimento ao local em que se vive. Estou muito confiante de que juntos vamos fazer de Niterói a cidade dos nossos sonhos, o melhor lugar do Brasil para se viver e ser feliz”, declarou Isabel.