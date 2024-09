Niterói: carro roubado no Rio e interceptado pelo CISP - Divulgação

Niterói: carro roubado no Rio e interceptado pelo CISPDivulgação

Publicado 12/09/2024 21:08

Niterói – Em razão da parceria e do convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, um veículo roubado no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi recuperado, nesta quinta-feira (12), circulando em Niterói. Após o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) receber um comunicado dos agentes federais sobre um carro suspeito, os guardas municipais que atuam no Centro inseriram a placa indicada no sistema de Cercamento Eletrônico.



Com o sistema compartilhado, as consultas são feitas em tempo real. Neste caso específico, os órgãos federais alertaram para um veículo suspeito de clonagem, um Toyota Corolla placa DSI- 1432. A abordagem foi feita no bairro de São Francisco. O condutor estava sem habilitação. Apesar de estar com o documento do veículo, não soube informar a procedência do carro.



Após encaminhamento para 79ª DP (Charitas), foi feita perícia e constatado que o veículo era clonado. A placa real era FYW-8C3. O carro foi roubado em Piedade, no Rio de Janeiro, em 11 de junho deste ano, quando dois indivíduos armados assaltaram uma família e levaram o carro. O condutor foi preso e está à disposição da Justiça.



A identificação foi feita através de um sistema conjunto entre o Cortex do Ministério da Justiça e o Cercamento Eletrônico do Cisp. Ao passar por Niterói, foi dado um alerta de que um veículo com a mesma placa circulava ao mesmo tempo em Minas Gerais.



Cisp

Construído e operado pela Prefeitura de Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) conta com 522 dispositivos, 10 portais de segurança e 120 Câmeras Inteligentes que monitoram a cidade 24 horas. Desde 2015, o Centro ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à detenção de criminosos, presos em ações orientadas pelos guardas municipais que atuam no local. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio do setor de inteligência do órgão. Graças ao sistema de Cercamento Eletrônico, mais de 500 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019.



Cooperação com a PRF

Em junho do ano passado, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Prefeitura de Niterói e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinaram um acordo de cooperação do Cisp no combate ao crime e à prevenção da violência.