Camila Gonzalez em ação: peça sobre o Carnaval terá duas apresentações gratuitas na cidade - Divulgação

Camila Gonzalez em ação: peça sobre o Carnaval terá duas apresentações gratuitas na cidadeDivulgação

Publicado 12/09/2024 21:25

Niterói - Uma reflexão irreverente, emocionante e necessária sobre quem ajuda a tornar possível o ponto alto do Carnaval. Essa é a proposta da peça “Cada Ponto Um Carnaval”, que fará duas apresentações gratuitas em Niterói: nos dias 19 de setembro, quinta-feira, às 19h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, e 29 do mesmo mês, domingo, às 11h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí.

Com duas premiações, como Melhor Atriz do 14º FESTU e Melhor Cena no Festival Um de Cada Vez, Camila Gonzalez vive uma senhora de sessenta e sete anos que trabalha como costureira e aderecista do carnaval de Niterói. A peça traz os conflitos presentes na vivência dentro de um ateliê, entre tecidos, linhas, plumas, paetês, sonhos, e apresenta a realidade de quem constrói essa festividade.

Ao longo da história, são abordadas pautas importantes, como os direitos trabalhistas, o etarismo, a solidão, a comunidade e o amor pelo carnaval, e propostas reflexões acerca da necessidade de olhar para todos os agentes culturais dessa manifestação popular e valorizar sua construção, formação e conservação.

“Cada Ponto Um Carnaval” é uma realização da Secretaria Municipal das Culturas, da Prefeitura de Niterói, por meio da Lei Paulo Gustavo.



Ficha técnica:



Atriz: Camila Gonzalez

Dramaturgia: Camila Gonzalez

Cenário e figurino: Atelier Reis

Direção de cena: Nelson Reis

Assistente de direção e direção de movimento: Fernanda Portela

Iluminação: Deivison Santos e José Cosme

Operação de luz: Deivison Santos

Operação de Som: Douglas Alencar

Filmagem e Fotografia: Marta Estumano

Produção executiva: Camila Gonzalez, Helena Pinheiro e Luciano Pontes

Design gráfico: Marcos Henrique Souza

Mídias digitais: Thayla Conceição

Intérprete de libras: Maura Guimarães

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho