Feira de Adoção de Animais: no Bay Market, Centro de Niterói - Reprodução

Feira de Adoção de Animais: no Bay Market, Centro de NiteróiReprodução

Publicado 12/09/2024 21:36

Niterói - No próximo dia 14 de setembro, o Shopping Bay Market abre suas portas para uma causa muito especial: a feira de adoção "Adote um AuMigo no Bay". Das 10h às 16h, o público terá a oportunidade de conhecer e adotar cães e gatos em busca de um novo lar, no primeiro piso, em frente à Claro.



Um Companheiro para a Vida Toda



Se você está pensando em adicionar um novo membro à sua família, essa é a ocasião perfeita. Durante a feira, diversos animais estarão disponíveis para adoção, prontos para trazer alegria e afeto. Todos os animais foram resgatados e estão em busca de um lar onde possam receber todo o carinho que merecem. O evento é solidário.

A feira Adote um AuMigo no Bay é realizada em parceria com o Instituto Leve Um Anjo Para Casa. E além de promover a adoção responsável, o evento também visa conscientizar o público sobre a importância de cuidar bem dos pets e da responsabilidade envolvida em adotar um animal. Não perca essa chance de fazer a diferença na vida de um animal e de encontrar um companheiro para a vida toda.

Serviço:



Evento: Feira de Adoção "Adote um AuMigo no Bay"

Data: 14 de setembro de 2024.

Horário: Das 10h às 16h.

Local: 1o piso do Bay Market, em frente à Claro.

Realização: Shopping Bay Market e Instituto Leve Um Anjo Para Casa