Niterói: palestra na visitação ao Circuito PonteDivulgação

Niterói – A Prefeitura, por meio da NitTrans, promove ações na Semana Nacional do Trânsito, celebrada anualmente em todo o Brasil, conforme orienta o Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo da campanha é levar conscientização à população sobre comportamento seguro no trânsito, a fim de reduzir o número de acidentes e vítimas do trânsito. As atividades acontecem até o dia 27 de setembro.



Considerado o Mês da Mobilidade, setembro vai contar com atividades de Educação Para o Trânsito, Segurança Viária e Mobilidade Ativa, todas voltadas à população em geral.

Confira a agenda:



Circuito Ponte – Visita guiada de estudantes de escolas da Rede Municipal de Niterói às sedes da Polícia Rodoviária Federal e da Ecoponte (Ponte Rio-Niterói, Rua Mário Neves, 01).



10 de setembro, às 10h



12 de setembro, às 10h





Visita ao CCO – Visita guiada de estudantes de escolas da Rede Municipal ao Centro de Controle Operacional da Prefeitura de Niterói (Estrada Francisco da Cruz Nunes, n° 6.666).



10 de setembro, às 14h



11 de setembro, às 10h e às 14h



12 de setembro, às 14h





De mãos dadas na Travessia - Iniciativa de diálogo direto com a população, visando incentivar motoristas, motociclistas e ciclistas a respeitar e proteger os pedestres no trânsito, especialmente durante a travessia nas faixas de pedestres.



13 de setembro, às 10h - Alameda São Boaventura com Rua São Januário



17 de setembro, às 10h - Avenida Roberto Silveira com Rua Miguel de Frias



25 de setembro, às 16h - Praia de Icaraí, altura da Reitoria da UFF



26 de setembro, às 10h - Largo do Marrão





Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação em escolas da rede privada.



17 de setembro, às 13h - Passo a Passo Creche Escola



24 de setembro, às 10h - Legacy School - Região Oceânica



27 de setembro, às 9h - Legacy School - Região Oceânica



Abertura do Mês da Mobilidade Niterói 2024 - Cerimônia de abertura.



18 de setembro, às 9h - Ponte Rio-Niterói, Rua Mário Neves, 01





Seminário Segurança Viária - Evento sobre segurança no trânsito.



19 de setembro, às 14h - Universidade Federal Fluminense, Campus Praia Vermelha





Lançamento de Mural Artístico com o tema Mobilidade & Paz - Mural pintado pelo artista Marcos Alexandre Jambeiro, no muro da Creche Comunitária Madre Mary Marceline (Rua Tenente Osório, 30, Fonseca).



25 de setembro, às 10h





Roda de Conversa - Debate sobre inteligência emocional, autoconhecimento, inclusão, saúde e acessibilidade no trânsito.



23 de setembro, às 11h - Auditório Prefeito João Sampaio (Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro)