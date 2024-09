Filme sobre a tentativa de golpe em 2018: pré-estreia no Cinema Reserva Cultural - Reprodução

Publicado 13/09/2024 12:53

Niterói - O documentário Niterói Invicta terá sua pré-estreia na cidade, e é uma produção independente que fala sobre a tentativa de golpe que o então prefeito Rodrigo Neves sofreu em 2018.

Esse documentário tem como propósito nos lembrar como se deu a prisão, o julgamento com uso de Lawfare e a derrota do pedido de impeachment na Câmara de Niterói.

O filme traz o depoimento de testemunhas centrais como o próprio Rodrigo Neves, Fernanda Sixel, Técio Lins e Silva, Leonardo Giordano, Vêronica Lima, Milton Cal, Paulo Bagueira e Jandira Feghali. Há uma análise das figuras que garantiram, naquele momento, que a cidade de Niterói permanecesse invicta na defesa da democracia.

O pré-lançamento do documentário será nesta sexta-feira (13), às 20h30, com a presença de personagens centrais do filme e apoiadores, além de militantes de partidos coligados e do PCdoB -- como a enfermeira Laura Tiepolo -- no Cinema Reserva Cultural, que fica na Avenida Visconde de Rio Branco, 880, em São Domingos.