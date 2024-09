Rodrigo Neves: campanha fez caminhada no Ingá, ao lado de eleitores e correligionários - Divulgação

Publicado 13/09/2024 09:44

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan, fizeram uma caminhada no fim da tarde da quinta-feira (12) pelo Ingá, na Zona Sul da cidade. Durante o percurso, Rodrigo e Isabel conversaram e receberam apoio de moradores e comerciantes locais.



“Aqui alargamos a Rua Paulo Alves, implantamos ciclovias, o Niterói Presente, reformamos o Módulo do Médico de Família (MMF) do Morro do Palácio, fizemos muitas obras de contenção de encostas, que salvam vidas”, lembrou Rodrigo.



O trabalhista destacou alguns dos projetos prioritários para a região, como o compromisso de dobrar o número de efetivos e viaturas do ‘Niterói Presente’; ações integradas de ordem pública, saúde e assistência social para solucionar a questão da população em situação de rua; a ampliação da macro drenagem das ruas para combater alagamentos, a revitalização da orla com novo calçamento, com mais acessibilidade e modernos quiosques, estimulando o turismo.



“Cuidamos de nossa cidade na Pandemia, enfrentamos a criminalidade criando programas como o Niterói Presente e o cerco eletrônico do CISP, tiramos obras esperadas há décadas do papel como o túnel Charitas-Cafubá e a duplicação da avenida Marques do Paraná. Agora, Niterói vai viver um novo ciclo de desenvolvimento sustentável. Nos próximos quatro anos, nós vamos acelerar, cuidar e transformar nossa cidade no melhor lugar para viver e ser feliz do Brasil”, declarou Rodrigo Neves.

MULHERES EM DESTAQUE

A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares acompanhou a caminhada. "Estou a cada passo em sintonia com o programa de governo que promete fazer ainda mais pela cidade que tanto amamos. Nosso projeto político é a expressão viva de um coletivo comprometido com pautas valiosas como educação, cultura, saúde integrativa e direitos das mulheres. A luta por uma sociedade mais inclusiva e socialmente justa se une à vontade de tornar nossa cidade um lugar ainda melhor para se viver", disse ela.

DOCUMENTÁRIO



No início da noite, Rodrigo e Isabel prestigiaram o pré-lançamento do documentário: “Niterói invicta. Bastidores da tentativa de golpe de 2018”.