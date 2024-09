Rodrigo Neves: sexta-feira foi de caminhada para conversar com eleitores do Fonseca - Divulgação

Rodrigo Neves: sexta-feira foi de caminhada para conversar com eleitores do FonsecaDivulgação

Publicado 14/09/2024 11:58

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves fez corpo a corpo na tarde desta sexta-feira (13) no Bairro Chic, no Fonseca. Durante a caminhada, moradores e comerciantes na Alameda São Boaventura e proximidades saudaram o trabalhista.

A comerciante Genilda, dona de um sacolão próximo à Praça Guadalajara, elogiou o candidato por ter criado o Niterói Presente, o Cerco Eletrônico e destacou as intervenções recentes da Prefeitura, como a nova iluminação do local.

Rodrigo Neves lembrou os investimentos realizados no bairro em suas gestões anteriores. “Reabrimos o Getulinho e construímos a nova emergência pediátrica, implantamos unidades de saúde como a Clínica da Família da Teixeira de Freitas, o novo parque do Horto do Fonseca, construímos um recorde de escolas, fizemos obras de contenção encostas, restaurante popular, municipalização dos Cieps, pavimentação de ruas e novas áreas de lazer e convivência, entre outras melhorias”, recordou o trabalhista.

Para a próxima gestão, Rodrigo Neves falou sobre projetos prioritários como o Centro Regional de Exames e Especialidades da Saúde e a contratação de mais 200 médicos, além de novas creches, o Terminal Rodoviário do Caramujo, a nova Alameda e a melhoria da frequência noturna do transporte público.

Rodrigo afirmou que vai dar uma atenção especial ao Fonseca. “No meu governo realizamos projetos esperados como o Getulinho e o novo parque público do Horto do Fonseca. Com a nova Alameda e o Centro Regional de Exames e Especialidades, vamos trazer mais qualidade de vida para o bairro”, ressaltou.