Marcos Hasselmann: show no Blue Note com as canções que influenciaram sua carreira

Publicado 15/09/2024 09:26

Niterói - Quando um artista canta com o coração, e não somente com a voz, costumamos enxergar um diferencial nele. É o caso do niteroiense Marcos Hasselmann – o “último crooner do Rio de Janeiro”, conforme lhe disse o amigo e músico João Braga. Ele fará única apresentação no Blue Note Rio na próxima quinta-feira (19), às 22h30. Quem também ajudou a lançar oficialmente a carreira de Marcos e sempre atestou seu talento foi o músico Bira, integrante do sexteto do Programa do Jô – onde, aliás, Marcos foi entrevistado e acabou fazendo parcerias musicais com o novo amigo.



De fato, para quem conhece os meandros da indústria fonográfica e do show bis nacional, Marcos Hasselmann se destaca como um “artista de verdade”, fora da curva de modismos e ou o puro entretenimento. Enquanto o mercado explora negativamente novos artistas e os faz de competidores estilo BBB em programa de televisão, sabe-se que o verdadeiro artista não é forjado com esses métodos. O artista mais puro e genuíno é aquele que vem demonstrando seu interesse pela música como ouvinte desde pequeno. É o caso de Marcos, que já cantava em casa e eventos nas escolas, desde os 11 anos.



“Quando eu o conheci Marcos Hasselmann ele já tinha 16 anos e ouvia The Cure. Eu era mirim, 12 anos, e estudava teatro na UFF. Todos nós andávamos só com pessoas mais velhas, com aquela geração de final dos anos 80, do Bar Treco de Icaraí, frequentada por músicos, poetas, intelectuais e jornalistas como Fernanda Young, Carlos Mauro da banda A Mosca, Sérvio Tulio da dupla Saara Saara e o jornalista Renato Guima”, conta o jornalista, escritor e diretor artístico do selo Astronauta Discos, Leonardo Rivera.



O artista diz que, quando criança, os saraus em casa que o salvavam. “Eu tocava cavaquinho em grupos de serestas dos meus pais e amigos, cantava as músicas, minha primeira apresentação infantil foi no Teatro Gay Lussac. Mas depois cantei nas casas Duerê e Nó na Madeira, que fizeram história na cidade. Daí então fiquei um tempo sem cantar, até a entrevista com Jô Soares – um fato que mudou a minha vida, em 2008. Bira e Osmar me convidaram para trabalhar junto com eles e finalmente me mudei pra SP, em 2012”, explicou ele – que considera o começo profissional de sua carreira naquele ano.



Quando começou se deu conta que o Bira era seu anjo da guarda. “Ele dizia que eu sou o melhor cantor do Brasil. Ele mudou o rumo da minha história, me apresentou para todo mundo, me mostrou a vida de cantor e do músico raiz. Tudo aquilo foi muito rico para mim, tenho muito a agradecê-lo, para sempre”, sinaliza Hasselmann.



Carreira iniciada na TV, seguiram-se, então, um ano e nove meses se apresentando toda semana no Terraço Itália, em São Paulo. Bira dizia que o Marcos canta como ele fala – o que demonstra a simplicidade e a verdade do seu canto. “Bira me ensinou que o sucesso não deve subir à cabeça. Eu não sou ninguém, mas é muito fácil que uma pessoa se deslumbre com a fama e os elogios. Eu sou Marcos, para mim estou apenas cantando e me divertindo, que bom que também atinjo o público”, explicou ele. ”Meu palco é a minha sala de estar, lá estou me divertindo, recebendo as pessoas. Meu palco é uma festa, existe uma troca energética com o público”, conta.



“Já cantei muito Frank Sinatra, inclusive com a Sampa Big Band, mas para este show do Blue Note Rio mexi um pouco no repertório para contemplar aqueles que sempre ouvi e foram meus mestres, então surgiu o show All of Me”, explica Marcos. “Só posso agradecer a essa vida que me foi presenteada. Aqui em Niterói toquei com grandes músicos da cidade, como os saudosos Arthur Maia, Dino Rangel, com o percussionista Paulão Menezes, além dos queridos Chico Batera e Guilherme Bedran, entre tantos outros nomes. Para além de Niterói, muitos músicos de São Gonçalo também são ótimos. É muita sorte ter músicos de alta qualidade ao meu lado”, agradece ele que, anos depois de ficar mais conhecido nacionalmente, fez seu primeiro show –para compartilhar a música e celebrar a carreira – no Theatro Municipal de Niterói e lotou o espaço com a presença de gestores públicos, familiares, amigos de longa data e a classe artística local. “Era um sonho meu, e a emoção eu nem consigo te descrever”.



ALÉM DO JAZZ





Ninguém imaginava, mas o jazzista tem um pé no samba. “Sempre ouvi muita música boa, minha mãe cantava, meu pai e ela sempre nos apresentavam música de qualidade – inclusive o samba, que sempre amei. Para cantar samba tem que ter um borogodô e eu não tive até agora essa ousadia. Só que sou meio abusado e, após ir nos shows da minha grande musa Monica Mac e seu marido Hernani, generosos que são, me convidaram pra cantar uma música. Em um dia do meu aniversário concretizamos – e cantamos e choramos ao mesmo tempo. Virou um sambão. Eu sei o meu lugar, ela é cantora de samba, eu não. Mas a gente pode brincar, não tem problema”, contou o intérprete.



EMPREENDEDORISMO



Movido por uma grande paixão pela sua cidade de Niterói, Marcos também se tornou empreendedor na Villa H – espaço para eventos, da família, que fica localizado na Estrada Fróes e tem uma belíssima vista para a Baia de Guanabara. O local privilegiado serve de palco para eventos fechados e apresenta shows, casamentos, aniversários, festas e desfiles de moda para convidados.



NOVOS TALENTOS DA MÚSICA



Marcos Hasselmann procura se manter antenado em relação aos novos compositores. “Dos novos nomes do Brasil, gosto muito do Chico Chico e do João Mantuano. Aqui em Niterói tenho um grande amigo, MC Parafuso, que é da comunidade do Preventório. Temos grandes talentos começando em todos os segmentos musicais, vale a pena incentivar. Uma molecada que produz coisa séria, inclusive o filho do Dino Rangel, Thomáz. Estão todos por aí nas batalhas de rima. As vezes o artista não é daqui, é do mundo – e merece o mundo. Eu saio daqui para trabalhar, mas nunca abandonei Niterói”, diz ele.



“É tão difícil para o artista viver da sua arte, e ao contrário, é tão importante a arte do artista para a vida das pessoas. O valor da arte é fundamental, é ela que mantém as pessoas vivas e pulsando. Espero que a minha cidade sempre valorize sua própria cultura. São muitos artistas que precisam crescer e se desenvolver”, conclui o cidadão e artista – encontrável no Youtube @marcoshasselmann202 e no Instagram @marcoshasselmann



SERVIÇO:



Evento: Show All of Me, com Marcos Hasselmann

Data: 19 de Setembro, quinta-feira

Horário: 22 horas

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlântica, 1.910 - Copacabana

