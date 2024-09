Monitoramento dos riscos de queimadas e incêndios: Prefeitura utiliza técnicas avançadas - Divulgação

Publicado 15/09/2024 11:10

Niterói - A cidade de Niterói terá, a partir desta semana, uma nova ferramenta digital para fazer o acompanhamento de focos de incêndio em tempo real para controle, ação e mitigação de danos. Trata-se do portal ´Niterói Contra Queimadas´, fruto de parceria entre o Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura (SIGeo) e a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG). O Portal poderá ser acessado pelo site https://niteroicontraqueimadas.niteroi.rj.gov.br e pelo site do SIGeo: www.sigeo.niteroi.rj.gov.b

O Portal está inserido em um contexto no qual a tecnologia está mudando a forma como as cidades lidam com eventos extremos como os incêndios, e tornam a gestão de riscos, a proteção da comunidade e de áreas verdes mais eficaz e estratégica. Com sistemas avançados, é possível realizar o mapeamento de áreas de risco e identificar locais na cidade mais suscetíveis a incêndios florestais ou urbanos. Esses sistemas, combinados a dados meteorológicos, permitem prever condições favoráveis para o surgimento de incêndios, como altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes. Com isso, as equipes podem ser acionadas com muito mais rapidez e precisão.



A Prefeitura está adotando tecnologia avançada para identificar potenciais riscos de incêndio. Estão sendo utilizados sensores de satélites da NASA que, através de uma combinação de tecnologias como a detecção de radiação infravermelha, monitoram a superfície terrestre de forma contínua. Quando um incêndio ocorre, ele libera calor, o que é captado pelos sensores dos satélites.



No Portal Niterói Contra Queimadas, será possível acessar dois mapas interativos pela nova tecnologia, com dados e informações das ocorrências de incêndios pela Defesa Civil e o monitoramento de incêndios de grande proporção. Haverá um mapa de Niterói e outro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O monitoramento de toda a cidade e da região será realizado em tempo real, o que ajuda na prevenção e nas ações de respostas.



Os dados são atualizados a cada 15 minutos, o que permite uma resposta mais rápida e eficiente. Na página principal, há três seções destinadas à legislação sobre queimadas; as ações preventivas que a Defesa Civil realiza na cidade e o painel de monitoramento dos dados de focos de incêndio.



Esse painel possui o recorte territorial de Niterói e os dados indicam os eventuais focos de incêndio de grande proporção. No painel é possível a visualização do número de focos de incêndio em indicadores e gráficos temporais. Em breve, outros dados serão inseridos, como as ocorrências do Corpo de Bombeiros.



Ações da Defesa Civil

A Defesa Civil de Niterói atua em várias frentes com agentes, voluntários e tecnologia para minimizar os efeitos das mudanças climáticas e eventos como as queimadas. O Morro da Boa Vista (Centro); o Morro do Morcego (Jurujuba); o Parque da Cidade (São Francisco); e o Morro do Bonfim (Fonseca) possuem quatro sensores de detecção de fumaça capazes de alertar sobre eventuais focos de incêndio. A tecnologia implantada pela Prefeitura visa colaborar para a proteção destes locais e ajudar a minimizar riscos. As quatro localidades são as primeiras de Niterói a receberem os sensores de detecção de fumaça. A implantação dos sensores é uma parceria da Prefeitura de Niterói com a Universidade Federal Fluminense (UFF), através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA).



Niterói vai ganhar novos recursos para otimizar as respostas às queimadas. Três estações meteorológicas focadas na qualidade do ar serão instaladas, até o final de outubro, no Horto do Fonseca, na Praça Jardim São João (Centro) e na Praça do Cafubá. Estas estações vão registrar concentrações de poluentes atmosféricos para obter a qualidade do ar. Os equipamentos também vão medir variáveis que auxiliam na avaliação das condições meteorológicas como, por exemplo, o monitoramento de fogo em vegetação.



O uso crescente da tecnologia é um complemento a uma rede de prevenção construída entre a Prefeitura e a população desde 2014, quando foi lançado o Programa Niterói Contra Queimadas. Uma das atividades mais importantes é a formação de voluntários treinados pela Defesa Civil para fazer o monitoramento preventivo de focos de incêndio. Uma vez formados, esses voluntários passam a fazer parte do Núcleo de Voluntários da Defesa Civil Contra Queimadas. Hoje, o chamado NUDEC Queimadas possui cerca de 700 voluntários.



Também são realizadas com frequência rondas preventivas para conscientizar a população sobre maus hábitos que podem iniciar focos de incêndio. Equipes compostas por vários órgãos municipais percorrem toda a cidade regularmente, principalmente as áreas mais suscetíveis à incidência de fogo em vegetação.