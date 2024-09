Rodrigo Neves: encontro e carreata reuniram diversos eleitores da Zona Norte da cidade - Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:09

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves iniciou a manhã de domingo (15) com um encontro com moradores da comunidade do Buraco do Boi, no Barreto. Acompanhado da vice, Isabel Swan, de vereadores e lideranças regionais, o trabalhista lembrou os avanços da região desde o seu primeiro governo como a Unidade de Educação Infantil Jacy Pacheco, construída onde era um CIEP abandonado pelo governo estadual; o Médico de Família e o Complexo Esportivo da comunidade, entre outros investimentos importantes no local.

O presidente da Associação de Moradores do Buraco do Boi, Henrique Trigueiro, conhecido como Neguinho, e o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), Manoel Amâncio, ressaltaram que as comunidades confiam em Rodrigo Neves porque ele sempre cumpriu o que prometeu. O candidato agradeceu o carinho e anunciou que a região vai ganhar novos investimentos assim que for eleito, como a ampliação do número de beneficiados pela Moeda Social Arariboia para famílias atípicas que ainda não recebem, o projeto Vida Nova no Morro, que vai dar melhores condições de saneamento, além de rebocar e pintar as casas, com contratação de mão de obra local.

“Tem muita gente que mora numa casa sem banheiro e isso é um problema de saúde pública. Nós vamos dar dignidade a essas pessoas. E não é porque tem casa numa comunidade que tem que viver com tijolo exposto, com umidade e poeira. Ficam sujeitas a problemas respiratórios, que afetam principalmente idosos e crianças. Nós vamos ajudar as famílias mais pobres e vamos transformar as comunidades. Graças a esse movimento comunitário, Niterói faz a diferença porque é um movimento que reivindica e sabe dialogar com as autoridades. Eu venho desse movimento desde muito jovem. Então eu quero agradecer ao Amâncio, ao Neguinho e a todo mundo que acordou cedo para me receber com toda essa energia", disse o trabalhista

De lá, o candidato seguiu acompanhado por uma multidão para uma 'correata' de mais de 15 quilômetros pelos bairros do Barreto e Fonseca, na Zona Norte, onde foi recebido com entusiasmo pelos moradores. Rodrigo Neves falou sobre os avanços na segurança com o Niterói Presente, a Cidade da Ordem Pública e a nova iluminação de Led em várias ruas. No trajeto, a correata passou por obras importantes que marcaram as duas primeiras gestões de Rodrigo Neves, como o novo Horto do Fonseca, o Parque Palmir Silva e o Hospital Getulinho, que foi reaberto assim que ele assumiu pela primeira vez, além de escolas e creches.

"Eu vou voltar para cuidar com muito amor e dedicação de Niterói, mas especialmente da Zona Norte, onde nasci e fui criado. Pessoal, faltam só duas semanas para a gente construir um futuro ainda melhor para a nossa cidade", comemorou Rodrigo Neves."