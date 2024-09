Fórum esportivo, com a presença do Prefeito Axel Grael: discutindo a inclusão no esporte e a ascensão feminina - Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:40

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou neste domingo (15) da abertura do primeiro Fórum Esportivo de Niterói no auditório do Caminho Niemeyer. O evento teve a participação de desportistas, representantes de federações, estudantes e profissionais da área e teve como objetivo trazer uma discussão produtiva sobre as diversas vertentes do esporte na cidade. O chefe do Executivo destacou que atualmente mais de 15 mil jovens são atendidos pelo município e que a cidade investe em diversos projetos inclusivos na área esportiva e cultural.

O evento, organizado pela Organização Esporte e Vida, contou com o apoio da Administração Regional do Caramujo. O bairro conta com o Parque Esportivo e Social do Caramujo, que busca no esporte dar oportunidade e mudança de vida para centenas de crianças da comunidade do Caramujo e adjacências. Atualmente, o parque atende aproximadamente 500 pessoas, de crianças até adultos na terceira idade em 15 modalidades disponíveis.

O fórum contou com a presença de mulheres que atuam na gestão esportiva e discutiu também ascensão social feminina através do esporte e empregabilidade.

Participaram dos painéis: Claudia Almeida , secretária executiva regional; Larissa Salgado, professora e presidente da Federação de ginástica artística do Estado do Rio de Janeiro; Tatiana Alves, professora e empreendedora da área fitness; Aline Campeiro, ex treinadora da seleção brasileira de levantamento de peso e professora do PESC; Dailaine Reis, professora, ex-atleta da seleção brasileira de Wrestiling e atualmente treinadora da seleção brasileira. Participaram ainda as atletas olímpicas de levantamento de peso, Amanda Schot e Laura Amaro.