Macrodrenagem: essa é a maior intervenção do tipo já realizada no local. - Divulgação

Macrodrenagem: essa é a maior intervenção do tipo já realizada no local. Divulgação

Publicado 16/09/2024 19:40

Niterói - O prefeito Axel Grael vistoriou nesta segunda-feira (16) as obras de macrodrenagem dos bairros do Barreto e Engenhoca, na Zona Norte de Niterói. A nova infraestrutura vai solucionar os problemas de alagamentos na região. O município está investindo aproximadamente R$ 76 milhões para a implantação de 4,6 quilômetros de novas galerias. Essa é a maior intervenção do tipo já realizada no local.

A rede de drenagem começa na Rua Vereador José Vicente Sobrinho, avança próximo ao Colégio Pedro II, em paralelo à Rua General Castrioto, e desemboca na Baía de Guanabara, em outra rede que está sendo construída ao lado do Cemitério Maruí. A obra é realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). A previsão é de que a obra seja concluída em 2026. Todos os trechos impactados receberão obras de urbanização, com reconstrução de meios-fios, calçadas e nova pavimentação.

A primeira das três etapas previstas das obras já teve a instalação da rede de drenagem concluída no trecho da Rua Vereador José Vicente Sobrinho, que vai da Travessa José Carreteiro até a Travessa Francisco Esteves, na Engenhoca, além de metade da Rua Daniel Torres. Todos os trechos já tiveram o asfalto e meios-fios reconstruídos.

Na segunda etapa, em andamento, as equipes trabalham na construção da rede de drenagem no terreno onde fica a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto, onde estão sendo instaladas aduelas subterrâneas que chegam a medir 5 metros de largura por 2,5 metros de altura. Nessa fase, a rede vai se estender até a Avenida General Castrioto.

A terceira fase das obras de drenagem também já foi iniciada, abrangendo outras sete ruas no Barreto. O primeiro ponto dessas intervenções foi no cruzamento das ruas Salgado Filho e Amerino Vanique. Eventuais interdições no tráfego de veículos serão executadas de maneira pontual, ocorrendo de quarteirão em quarteirão. Vale lembrar que o fluxo de pedestres não será impactado por essas obras.