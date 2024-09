Rodrigo Neves: indicado como favorito nas eleições pelo Instituto Gerp - Divulgação

Publicado 16/09/2024 19:14

Niterói - A 20 dias das eleições, o candidato Rodrigo Neves (PDT) mantém o favoritismo e seria eleito no primeiro turno, segundo sondagem do Gerp divulgada nesta segunda-feira (16/09). O levantamento feito com 1.250 eleitores da cidade de Niterói mostra que Rodrigo Neves alcança 42% das intenções de voto contra 21% de Carlos Jordy (PL) e 9% de Talíria Petrone (PSol). Bruno Lessa do Podemos somou 3%. Em votos válidos, Rodrigo Neves teria 56%, o que garantiria a eleição já em primeiro turno.

Segundo o Instituto Gerp, o candidato com maior rejeição é Carlos Jordy, com 26%. Em segundo lugar, empatados tecnicamente, vêm Rodrigo Neves com 21% e Talíria Petrone, 20%.

A pesquisa mostrou que apenas 19% dos eleitores estão indecisos, ou seja, ainda não definiram em quem votar. Danielle Bornia, Guilherme Bussinger e Alessandra Marques não pontuaram. A margem de erro é de 2,83%. A pesquisa foi registrada sob o número RJ-08552/2024.