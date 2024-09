Orquestra da Grota: malas prontas para a Alemanha - Daniella Anatalício

Orquestra da Grota: malas prontas para a Alemanha Daniella Anatalício

Publicado 16/09/2024 20:09

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) será o palco de estreia do mais novo espetáculo da Orquestra da Grota, “Clássicos do Cinema”. Com entrada franca, o grupo se apresenta na manhã de quarta-feira, 18 de setembro, às 10h, na área interna do MAC, dois dias antes de 13 músicos embarcarem para um intercâmbio na Alemanha.

No concerto, a Grota vai interpretar composições que fazem parte da trilha de filmes clássicos, como “O Poderoso Chefão”, “Indiana Jones”, “Star Wars”, “Game of Thrones”, “Piratas do Caribe” e “Uma Linda Mulher”, entre outros. Ao todo, 13 obras fazem parte do programa. A regência é do maestro Gustavo Fernandes.

“Estamos muito felizes em retornar ao MAC, onde já realizamos grandes concertos, sempre com ótima receptividade do público. Dessa vez, tenho certeza de que não será diferente, e contamos com a presença de todos que gostam de cinema e de música”, afirma a coordenadora e uma das fundadoras da Orquestra da Grota, Lenora Mendes.

Na sexta-feira, 13 integrantes da Orquestra embarcam para Berlim, na Alemanha, para participarem de um intercâmbio cultural junto a músicos e outros grupos musicais locais. Uma campanha de arrecadação de fundos para custear a viagem está em andamento. Quem quiser pode doar qualquer quantia via pix, por meio da chave de email 5031159@vakinha.com.br ou acessar a página da Orquestra da Grota no instagram (@orquestradagrota).



Sobre a Orquestra



A Orquestra da Grota é composta por músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social de inclusão pela música com sede em Niterói e núcleos distribuídos pelas cidades de São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo. Em 2025, o ECG completa 30 anos de atividades, atuando junto a crianças, jovens e adultos de comunidades, com aulas gratuitas de instrumentos musicais, reforço escolar, pré-vestibular e iniciação musical, entre outras atividades.



Serviço:



Evento Orquestra da Grota – Clássicos do Cinema

Dia: Quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Hora: 9h da manhã

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem - Niterói

Valor: Entrada franca