Clube do Choro de Niterói: apresentação na Sala Carlos Couto - Divulgação

Publicado 16/09/2024 20:28

Niterói - O Circuito de Rodas de Choro de Niterói tem mais uma apresentação marcada para o dia 17 de setembro (terça-feira). Nesta apresentação que acontece às 18h, na Sala Carlos Couto, o projeto recebe o Clube do Choro de Niterói.

Fundado em 28 de janeiro de 2013, o Clube do Choro de Niterói nasceu com a ideia de pesquisar, divulgar e preservar este que é considerado o primeiro gênero musical urbano do Brasil. Promoveu suas primeiras reuniões na Praça da Cantareira propiciando uma aproximação do choro com o público universitário da Universidade Federal Fluminense e o público em geral. O quarteto passa por compositores consagrados como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth e outros menos conhecidos do grande público, além de autores de outros gêneros da música brasileira. Produção executiva: Eduardo Jones.

O Clube do Choro é formado por Paulinho do Bandolim (bandolim), Léo Fernandes (violão de 7 cordas), Phelipe Ornellas (cavaquinho) e Diogo Barreto (pandeiro).

Serviço

Evento: Clube do Choro de Niterói | Circuito de Rodas de Choro de Niterói

Data: Terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 18h

Ingressos: Gratuito

Classificação Indicativa: Livre

Local: Sala Carlos Couto – anexa ao Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói