Evento no Teatro Popular Oscar Niemeyer: exaltando os artistas da música que são compositores e pintores - Marcio Silli

Publicado 17/09/2024 12:21

Niterói – O Teatro Popular Oscar Niemeyer ficou lotado na última sexta-feira (13), para a única apresentação do espetáculo Paisagens Sonoras: Músicos Pintores da MPB. Familiares e responsáveis por alunos e o público amante da cidade pôde comparecer ao evento – que teve entrada gratuita – e aprender mais sobre os nossos grandes compositores que também eram pintores, como é o caso de nomes como Nássara, Guilherme de Brito e Cartola, por exemplo.

Enquanto os aprendizes e a banda convidada tocavam, os artistas cantavam – em uma união profissional que só agrega valor aos alunos do Programa Aprendiz Musical – e a plateia se extasiava vendo, no telão, desenhos e capas de discos criadas pelos próprios compositores da MPB, seguidas de explicações proferidas por Alfredo Del-Penho. Uma verdadeira aula no palco.

O repertório da apresentação incluiu clássicos como Pierrot Apaixonado (Heitor dos Prazeres e Cartola), Folhas Secas (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho) e Vatapá (Dorival Caymmi), entre outras grandes obras. O show teve direção musical de Alfredo Del-Penho.

“A MPB é única por sua diversidade, abrangência e riqueza melódica em relação às letras. Porém, alguns destes mestres também são mestres no campo das artes plásticas. Nosso show mostrou, pela primeira vez, esses grandes e múltiplos artistas que fizeram história no país com sua versatilidade”, disse Alfredo.

“É sempre uma alegria enorme quando chega o dia de algum evento do Aprendiz. Esse show integra nosso plano de trabalho e tem o objetivo de oferecer aos alunos uma diversidade de ações – já que é diferente dos outros formatos que apresentamos ao longo do ano, culminando no musical de encerramento. É uma grande experiencia para os alunos participarem de um evento profissional com artistas já consagrados em suas carreiras”, explica a diretora Luiza Carino.

Fátima Mendonça desta vez participou cantando. “Desde os meus quinze anos que eu canto, apesar de participar, reger e coordenar coral nos últimos tempos. Não é fácil, é difícil, mas ao mesmo tempo é uma participação muito prazerosa para mim”, disse a regente do Aprendiz.

João Reis, coordenador geral do Programa Aprendiz, disse que “o espetáculo uniu dois grupos de referência que não costumam se encontrar muito no palco, que são a Orquestra Experimental de Sopros e o Coro Juvenil. Musicalmente foi muito bem, mas pedagogicamente foi mais trabalhoso mostrar a eles todo o conteúdo deste novo formato”, explicou João Reis.

Com uma abordagem inédita, o espetáculo "Paisagens Sonoras: Músicos Pintores da MPB" é uma homenagem do Programa Aprendiz Musical. São muitos os exemplos de artistas que conseguiram abraçar as duas artes - a música e as artes visuais, seja profissionalmente ou por hobby, como Nássara, Wilson Batista, Chiquinha Gonzaga, Dorival Caymmi, Nelson Sargento, Heitor dos Prazeres, Noel Rosa, entre outros.