Lucinha Lins: em cartaz na cidade este final de semana - Divulgação

Publicado 18/09/2024 15:55

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a peça “As Meninas Velhas”. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Claudio Tovar, as atrizes Lucinha Lins, Barbara Bruno, Nadia Nardini e Divina Valéria contam a história de quatro mulheres sessentonas de espírito libertário, seus desejos, projetos e a amizade de uma vida inteira.



O que faz, hoje, pessoas na faixa dos sessenta anos em diante, permanecerem com uma cabeça jovem e disposição física capaz de acompanhar qualquer pessoa de vinte? O que faz essas pessoas, como falou Aldir Blanc na sua música "Cinquenta anos", insistirem na juventude? O que faz a velhice não chegar, apesar dos cabelos embranqueceram e a pele mostrar sinais da passagem do tempo? Será que para essas pessoas ele, o Tempo, não conta mais? Que magia é essa que acontece com os nossos "idosos"? Essas perguntas deram vida à comédia "As Meninas Velhas".



Sinopse



Corina (Nadia Nardini), Zuleika (Lucinha Lins), Norma (Barbara Bruno) e Edith (Divina Valeria) são quatro amigas da vida inteira que se encontram todos os dias na casa de uma, de outra ou no banco da praça vizinha. Dependendo do dia, tem jogatina ou lanche coletivo. Nesses encontros, as meninas, na faixa dos sessenta, discutem a vida e compartilham alegrias e tristezas: nascimentos e mortes, casamentos, separações, moradia, doenças, coisas do dia a dia. A vida das quatro amigas vai se modificando conforme o tempo vai passando, e se transformando até que chegam ao momento final. Mas, para elas tudo é transitório, uma transformação para outro estágio onde elas continuarão sua jornada.



A peça trata dos "novos 60", ou seja, da nova forma de viver a fase madura da vida - com produtividade, alegria, desejos e projetos a realizar. Não à toa o autor, diretor e as quatro atrizes tem mais de 60 anos e são donos felizes do "lugar de fala" nessa narrativa.



A verdade é que, mais e mais, percebemos o nascimento de uma nova velhice, mais conectada aos desejos e repleta de opções e novos usos do tempo. Gente que chegou a uma idade madura mais feliz que a de seus pais, muitos ainda fechados em suas casas e aposentados de suas alegrias. O "velho" de hoje é o resultado de uma vida plena, ativa e feita de escolhas, por isso mais feliz - por vezes desfrutando de mais tempo livre, "filhos criados" e liberdade para viver a vida da forma que considerar satisfatória.



O "velho" de hoje surfa com o neto, malha, namora e navega na rede. Faz planos, tem amigos e, apesar - e até por isso - de o tempo de vida à frente ser menor do que o tempo para trás, vive intensamente e persegue novos sonhos e desejos.



O projeto foi aprovado no Edital de Chamada Emergencial de "Retomada Cultural RJ" do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO:



Evento: Peça teatral As Meninas Velhas

Datas: 20 a 22 de setembro de 2024

Horário: Sexta e sábado: 20h; e Domingo: 18h

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 75min

Ingressos: R$ 60 (inteira) - Adquire o ingresso na Sympla, ou na bilheteria

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói