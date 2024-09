Dia Mundial Sem Carro, no próximo domingo (22), a partir das 9h30, em Niterói - Divulgação

Dia Mundial Sem Carro, no próximo domingo (22), a partir das 9h30, em NiteróiDivulgação

Publicado 18/09/2024 16:38

Niterói - Um grande passeio ciclístico vai marcar o Dia Mundial Sem Carro, no próximo domingo (22), a partir das 9h30, em Niterói. A Prefeitura, em parceria com empresas e associações locais, vai destacar o uso da bicicleta, na data em que milhares de cidades ao redor do mundo incentivam as pessoas a deixarem seus carros em casa, propondo uma reflexão sobre os impactos da queima de combustível ao meio ambiente e na qualidade de vida.

O tradicional passeio realizado anualmente pela Associação dos Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ) e a Bike Amazonas, contará neste ano com o apoio do Polo Cicloviário Arariboia e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. O evento costuma reunir milhares de ciclistas e já se consolidou como uma das maiores pedaladas do país, segundo os organizadores.

Nesta edição, o percurso de aproximadamente 20 quilômetros terá início e final na Praça da República, no Centro, passando pela orla da cidade até o Túnel Charitas - Cafubá e retornando pela Avenida Roberto Silveira e Avenida Marquês do Paraná – onde está localizada um dos trechos cicloviários mais movimentados da cidade, com cerca de cinco mil passagens diárias.

Além do passeio, o evento contará com estandes de bikeshops, gastronomia e artesanato, e terá como grande novidade a formação de uma “bike humana”, intervenção que envolverá os participantes da pedalada em uma atividade inédita no Brasil na proporção que será proposta.

Embora Niterói seja, segundo o Detran-RJ, o município do estado com o maior número de carros por habitante, a cidade vem se destacando nos últimos anos pela implementação de políticas e infraestrutura voltadas ao uso da bicicleta, com a ampliação de ciclovias e ciclofaixas e, por último, a disponibilização do serviço Nit Bike, no qual os cidadãos têm a possibilidade de utilizar bicicletas gratuitamente.

O Dia Mundial Sem Carro surgiu em 1997, na França, e propõe que no dia 22 de setembro utilizemos como alternativas, a mobilidade a pé, de bicicleta, transporte público, ou ainda incentivando a carona. O movimento se espalhou por mais 740 cidades europeias e ganhou o mundo. No Brasil, a data é celebrada desde 2001.

