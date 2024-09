Clean Up Day: cidade terá limpeza das praias - Lucas Benevides

Clean Up Day: cidade terá limpeza das praias

Publicado 19/09/2024

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, participa, nesta sexta-feira (20), do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, evento que acontece anualmente dentro do “Clean Up Day”, um movimento global que envolve 191 países e milhões de voluntários. A empresa vai somar esforços com os voluntários que participarão do evento e, além da limpeza, vai colocar um stand com mudas, entre outras ações.

Independente da ação do voluntariado, a Clin faz a limpeza de todas as praias de Niterói de segunda a segunda, todos os dias do ano, seja de forma manual ou mecanizada. A primeira é realizada com o uso de ancinhos, forcados de dez dentes e cestos de tela, sacos plásticos ou contêineres para levar os resíduos até um veículo compactador ou basculante, que acompanha a turma de limpeza.

Já a mecanizada ocorre nas praias com acesso aos equipamentos, onde são empregados tratores agrícolas, com tração nas quatro rodas, que acompanham os garis na praia e transportam os resíduos até o caminhão que trafega na pista junto à areia. Em períodos chuvosos, o volume de detritos na areia aumenta devido ao transporte destes pela maré. Nos fins de semana, feriados e verão, com o crescimento dos banhistas, o número de resíduos coletados pela empresa também aumenta.

A ação de coleta de resíduos no litoral da cidade de Niterói tem o objetivo de conscientização ambiental e as atividades ficarão concentradas nas praias de Boa Viagem, Icaraí, São Francisco, Jurujuba, Itacoatiara, Itaipu e Prainha de Piratininga.

A Clin vai colocar um stand de exposição e doação de mudas, na praia de Icaraí, e realizar o recolhimento da limpeza que vai acontecer nas praias. Serão disponibilizadas, ainda, cinco tendas e dez big bags para os voluntários colocarem os materiais coletados. Cada bag estará identificada com o nome da praia para que a pesagem final seja feita de forma separada, de acordo com o local.

A Companhia segue com o seu compromisso com a sustentabilidade e com a sociedade niteroiense, já que o principal objetivo da iniciativa é sensibilizar e conscientizar a população para a proteção dos oceanos, rios e lagoas por meio do engajamento da comunidade local para o cuidado com o meio ambiente.

Em 2024, já foram coletadas nas praias: 551,97 toneladas, em janeiro; no mês seguinte, foram 389,31; em março, este número subiu para 409,75; em abril, 223,49 foram recolhidas; em maio, foram 228,10; em junho, 318,90 e em julho, 270,94. Ainda não foram computados os meses seguintes.