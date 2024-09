Rodrigo Neves e Isabel Swan: campanha reuniu esportistas em evento na Villa H - Divulgação

Publicado 19/09/2024 15:32

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e a vice Isabel Swan receberam, na noite de quarta-feira (18) o apoio de atletas de diversas modalidades, além de representantes de clubes, associações e federações esportivas, em encontro realizado em São Francisco, na Zona Sul. Acompanhado do prefeito Axel Grael, Rodrigo ressaltou a importância de ter como vice-prefeita uma mulher medalhista olímpica e referência para o esporte nacional. Ele destacou ainda ações de incentivo ao esporte já realizadas na cidade.

“Nos últimos anos trouxemos vários eventos esportivos nacionais e internacionais para Niterói e realizamos ações para o desenvolvimento do esporte na cidade. Construímos o Complexo Esportivo do Barreto; os Skate Parks de São Francisco e do Fonseca; instalamos dezenas de quadras esportivas em várias comunidades e construímos o Parque Esportivo e Social do Caramujo, que hoje atende a milhares de crianças, em mais de vinte modalidades, como levantamento de Peso Olímpico (LPO), Atletismo, Futebol, Vôlei, Muay Thai, skate entre outros”, lembrou Rodrigo.

Rodrigo ressaltou que a cidade de Niterói é uma potência no esporte com destaque na vela, atletismo, ciclismo, surf, body board, futebol, handebol, parapente, vôlei, artes marciais, skate, canoa havaiana, entre outras modalidades. Já Isabel destacou que o investimento no esporte reverbera também em outras áreas.

“Nós precisamos pensar no esporte como algo transversal. O incentivo ao esporte significa também trabalhar pela qualidade de vida, saúde, educação, inclusão e mobilidade social”, disse a candidata à vice-prefeita.

Rodrigo afirmou que a cidade seguirá avançando a partir do próximo ano, com a entrega de novas obras e ações específicas voltadas para o esporte.

“Vamos avançar ainda mais com a entrega, em 2025, da nova e moderna arena esportiva da Concha Acústica; com a criação da lei municipal e do programa de incentivo ao esporte através do IPTU e ISS; além da bolsa atleta e ampliação dos equipamentos esportivos em todas as regiões da nossa cidade. Nós vamos colocar, cada vez mais, a cidade numa trajetória de crescimento sustentável. Se preparem que a partir de janeiro é mão na caneta e pé no acelerador para avançarmos mais. Niterói vai ser a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil”, afirmou Rodrigo.

Estavam presentes: o triatleta olímpico Armando Barcellos; o campeão de surf Ricardo Tatuí; os irmãos e atletas de jiu jitsu, Ruam e Enzo Simões, este campeão de jiu jitsu e campeão mundial de Luta Livre Esportiva; a atleta de tênis de mesa, Valesca Maranhão; a triatleta Luiza Pais; o campeão de canoa havaiana, Dave MacKnight; a número 1 no ranking internacional de jiu-jitsu, Jéssica Carolina; o tetracampeão mundial de parajiu-jítsu, Moises Santoro; o preparador físico olímpico Leonardo Lemos; a presidente da Federação de badminton do estado do Rio de Janeiro, Simone Santos, entre muitos outros nomes.