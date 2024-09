Encontro na FAN: Elyzio Falcato, Ricardo Sanfer, Micaela Costa, Mário Sousa e Ana Beatriz - Divulgação

Encontro na FAN: Elyzio Falcato, Ricardo Sanfer, Micaela Costa, Mário Sousa e Ana BeatrizDivulgação

Publicado 19/09/2024 15:44

Niterói - A Associação dos Trabalhadores de Artes Cênicas (ATACEN) entregou a presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, um documento com as propostas prioritárias da classe dos artistas e produtores de teatro de Niterói. Este encontro ocorreu na sede da FAN, no Ingá, no dia 19, quando estiveram presentes o presidente da ATACEN, Ricardo Sanfer e os diretores Elyzio Falcato, Mário Sousa e Ana Beatriz de Paula.

As propostas prioritárias são: Criação na estrutura da Cultura de uma Coordenação de Artes Cênicas; definição de pautas para as companhias de teatro de Niterói, no Municipal e na Sala Nelson Pereira dos Santos e Teatro Popular; Salas de ensaios; definição do Ciclo de Leitura Dramatizada; Festival de Teatro; Mostra de Teatro Infantil; isenção de taxa de ocupação nos três teatros; Seminário de Artes Cênicas; produção dos espetáculos “Ato de Natal”, “Auto de São Lourenço” e “Auto da Semana Santa”.

Entre outras propostas, foram debatidas também uma parceria com a Universidade Federal Fluminense e a FAN para que as companhias de teatro da cidade tenham pauta no Teatro da UFF, assim como um convênio com a Secretaria de Educação para implementação de oficinas de teatro e apresentações de peças para os alunos da rede municipal.

Micaela, que se mostrou muito receptiva à classe, falou da importância dos seminários e dessa lacuna de não ter na estrutura da Cultura um setor de Artes Cênicas. A Presidenta anunciou que a FAN vai inaugurar um Centro de Referência para os artistas da cidade, que terá entre outros objetivos orientar os artistas e produtores sobre editais, regularização, e tudo que possa contribuir para o avanço das políticas públicas da Cultura, do planejamento dos artistas, dos produtores, das companhias e entidades, neste universo artístico.

A presidenta da FAN destacou a importância do encontro e a possibilidade de outros encontros para que a Atacen possa ser uma entidade conselheira das políticas públicas de teatro implementadas pela Fundação de Arte de Niterói.