Banda Bloody Mary: atração do Festival de Inverno do Itaipu Multicenter - Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:16

Niterói - O Itaipu Multicenter, localizado na região Oceânica de Niterói, será o cenário de uma programação especial, reunindo o melhor da música, gastronomia, moda e diversão para todas as idades. O Festival de Inverno acontecerá nos dias 20/09 (sexta-feira), das 17h às 23h, 21/09 (sábado), das 12h às 23h e 22/09 (domingo), das 12h às 23h.



O estacionamento externo do shopping será transformado em um espaço cultural vibrante, onde os visitantes poderão se encantar com shows ao vivo, que vão do rock ao Samba, criando um ambiente único de celebração e cultura. Além dos shows, o festival contará com uma feira gastronômica com opções para todos os gostos, oferecendo desde pratos típicos até opções gourmet. Para os pequenos, haverá um espaço kids com diversas atividades recreativas e oficinas, garantindo diversão para toda a família.



Programação completa:

- 20 de setembro: Abertura com shows ao vivo, com Brasília. Início às 17:00 h e inauguração da feira gastronômica.

- 21 de setembro: Continuam as atrações musicais, com Teatro infantil e

Grupo Celeiro com muito samba. Início da feira gastronômica às 12:00 hrs.

- 22 de setembro: Encerramento do festival com show da Banda Bloody Mary



O Festival de Inverno no Itaipu Multicenter é uma oportunidade única para aproveitar o final do inverno com muita música, cultura e lazer.



Serviço:



Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ

Local: Estacionamento externo.

Entrada gratuita.

Datas: 20, 21 e 22 de setembro (sexta a domingo)

Mais informações e programação completa: Instagram @orlagourmetoficial