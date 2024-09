Campo de São Bento: teatro gratuito no final de semana - Thiago Cortes

Publicado 19/09/2024 18:22

Niterói - Setembro é o mês dedicado à inclusão da pessoa com deficiência. Por isso, o Instituto Teatro Novo realiza duas atividades neste final de semana no Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A abertura acontece no sábado (21) às 10 horas, com o espetáculo “Saúde é o que interessa”. No domingo (22) a partir das 9 horas, a Sala Pascoal Carlos Magno, também no Campo de São Bento, recebe a oficina “Cultura Surda. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Cultura.



“Saúde é o que interessa”



No sábado (21), a partir das 10 horas, a Oficina Teatro Novo apresenta no Campo de São Bento a peça “Saúde é o que interessa”. O espetáculo, uma criação coletiva dos atores do Grupo Teatro Novo, todos com algum tipo de deficiência, em sua maioria T21, vai mostrar ao público a importância de hábitos saudáveis para uma vida mais feliz. A tentativa de uma família para a mudança na alimentação, no uso em excesso de medicamentos, no sono e nos exercícios diários. A peça tem a direção de Rubens Emerick Gripp, a produção de Dani Motta e conta com o seguinte elenco: Isabel Santana de Souza, Alexandre de Oliveira Assumpção, Ana Carolina Chaves Balue, Pedro Petrúcio Milward de Azevedo, Luca Rodrigues Trigo, Letícia Carreteiro Cortar, Maria Fernanda Froés Linhares, Saulo Fonseca Ferreira, Samantha Martins Soares, Clara de Oliveira Goulart e Guilherme Santos Vianna.



"Cultura Surda"

No dia seguinte, no domingo (22), a partir das 9 horas, o Instituto Teatro Novo convida a população para o evento "Cultura Surda" no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento. O "Cultura Surda" é uma oportunidade única de dar visibilidade aos artistas e fazedores de cultura surdos da cidade. O evento contará com uma programação diversificada, com atividades para todas as idades, com tradução em LIBRAS em todas as ações.

A abertura acontece às 9 horas com a feira de artesanato da comunidade surda: Exposição e venda de trabalhos feitos por artesãos surdos. No mesmo horário, também acontece o Jogo de Empatia, uma atividade interativa que visa estimular a empatia entre surdos e ouvintes. Às 9h30 acontece uma contação de histórias que conectam diferentes culturas e formas de expressão. Já às 10 horas, o público confere uma aula aberta para surdos e ouvintes, onde a dança contemporânea será usada como uma forma de expressão multicultural e interativa. A última atividade será às 11 horas com Poesia Surda, com apresentação de poemas com a expressão da Língua Brasileira de Sinais.

O evento tem como objetivo não apenas celebrar a cultura surda, mas também promover a igualdade entre surdos e ouvintes, além de incentivar a empatia às pessoas surdas, autoestima e o orgulho da comunidade surda.



SERVIÇO



Oficina Teatro Novo apresenta “Saúde é o que interessa”

Data: 21 de setembro

Horário: 10 horas

Local: Campo de São Bento

Entrada franca

Cultura Surda

Data: 22 de setembro (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo de São Bento, Niterói

Entrada franca