Niterói em Cena: alunos da Rede Municipal de Educação participam do festivalDivulgação

Publicado 19/09/2024 18:28

Niterói - Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói foram selecionados para participar da 17ª edição do “Niterói em Cena – Festival Internacional de Teatro”. Os alunos apresentaram esquetes sobre violência e bullying, o cuidado com o meio ambiente e também sobre a importância da valorização da cultura negra. Os espetáculos aconteceram na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, durante a Mostra Exclusiva das Escolas das Redes Públicas de Ensino e Cursos Livre de Teatro.Os alunos da Escola Municipal Antinéia Silveira de Miranda, localizada no Caramujo, apresentaram duas esquetes nesta terça-feira (17) e foram muito aplaudidos pelo público. A primeira foi “A História da Galinha d’Angola”, baseada em um conto popular afro-brasileiro que aborda a cultura e as crenças que ligam o Brasil e a África. Já “Me Chamaram Negra” é uma leitura do poema da escritora afro-peruana Victória Santa Cruz, que aborda a realidade do que é ser negro no mundo atual.A Escola Municipal Levi Carneiro também brilhou no palco da Sala Nelson Pereira dos Santos. Os estudantes apresentaram a esquete "Paz na Escola", que retrata a violência e o bullying que os alunos sofrem no cotidiano escolar, e a "Os Amigos Perdidos na Floresta", que fala sobre um grupo de amigos que foi acampar na floresta, com o intuito de mobilizar debates sobre meio ambiente.O “Niterói em Cena” é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas, e conta com o apoio da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. A mostra, que conta com a participação das escolas públicas e dos cursos livres, está sendo realizada em diversos espaços culturais da cidade. A entrada é gratuita e para conferir a programação basta acessar o site: www.niteroiemcena.com.br