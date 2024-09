Senador Romário e candidato a prefeito Rodrigo Neves: campanha e debate de temas inclusivos - Divulgação

Publicado 20/09/2024 20:10

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan, receberam o apoio do senador Romário (PL) em uma carreata, nesta sexta-feira (20.09), que teve início no Ponto Cem Réis, passou pela Alameda São Boaventura e terminou na Engenhoca, na Zona Norte da cidade.

Na Engenhoca, Rodrigo Neves destacou o compromisso com a educação, lembrando que sua gestão foi a que mais construiu escolas na história de Niterói. O candidato afirmou que uma nova escola será construída na Engenhoca, além de uma unidade básica de saúde. O candidato falou também sobre a construção dos Centros Regionais de Exames e Especialidades da Saúde e a contratação de mais 200 médicos.

O senador Romário (PL) reafirmou o apoio ao candidato Rodrigo Neves e disse que as portas de seu gabinete estarão sempre abertas para o trabalhista e sua vice. Ele pontuou ainda sobre uma questão social que lhe é muito importante, que é a atenção a pessoas com síndrome de down.

“Iniciativas para a saúde, a educação, o esporte, a segurança e a infraestrutura podem contar comigo, mas principalmente políticas em relação às pessoas com deficiência e necessidades especiais”, disse Romário.

Rodrigo afirmou que ele e o senador já combinaram de, após a campanha, rodarem o país para conhecerem centros de saúde que possam ser referência para o que será construído em Niterói.

“Nós vamos fazer em Niterói o melhor centro de acolhimento e desenvolvimento das crianças com o espectro do transtorno autista do Brasil. Vamos visitar algumas cidades do Brasil, conhecer especialistas e vamos desenvolver um centro de primeiro mundo para acolher e apoiar nossas crianças e suas famílias”, afirmou o trabalhista.

No início da tarde, Rodrigo e Isabel se reuniram com procuradores, controladores e fiscais da receita, em um almoço no Mercado Municipal de Niterói.